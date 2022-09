Homem é executado a tiros em Guaratuba por 6 pessoas encapuzadas

Foto ilustrativa

Um homem, identificado como Darly Alves Miranda, de 27 anos, foi morto a tiros na noite desta terça-feira (13), no bairro Carvoeiro, em Guaratuba.

Segundo informações, por volta das 22h, seis pessoas encapuzadas entraram na casa onde a vítima e sua esposa se encontravam. Dizendo serem policiais, arrombaram a porta e renderam Miranda. Após uma discussão, o levaram para a frente da casa e o executaram com seis tiros.

A Polícia Militar foi chamada e quando chegou ao local, de difícil acesso, encontrou o corpo caído no chão, com marcas de tiro na cabeça e nas costas.

A cena do crime foi isolada e a equipe da Criminalística e do Instituto Médico Legal (IML), de Paranaguá, fizeram a perícia do local. O corpo foi levado para o IML.

A Polícia Civil de Guaratuba vai receber o resultado da perícia e do laudo e já começou a investigar o caso.

Redação do Correio, com informações do QAP Litoral Notícia