MGM Resorts e Leo Vegas – Entenda mais sobre essa compra pública

Uma das maiores empresas de hotéis, jogos e turismo dos Estados Unidos anunciou teve sua oferta pública de aquisição de um dos maiores cassinos online do mundo aprovada por 96% dos acionistas.

A MGM Resorts International, uma das maiores empresas dos Estados Unidos da América, que atua no setor de jogos, hospedagem e turismo, dona de uma série de cassinos e hotéis famosos em todo o mundo, incluindo os gigantes de Las Vegas como ARIA Resort & Casino, Bellagio, Mandalay Bay, MGM Grand e Monte Carlo Resort, teve a sua oferta de aproximadamente US$ 604 milhões aceita por 96% dos seus acionistas para adquirir a LeoVegas.

Para quem ainda não está familiarizado com este universo de cassinos online, a LeoVegas é uma empresa sueca que inovou no seu setor ao criar ambientes online que são especialmente desenvolvidos para plataformas mobile no lugar das telas de computadores, alcançando uma grande fatia de mercado que não para de crescer desde então, principalmente na Europa e América do Sul.

Essa aquisição, além de muito grande e impactante, deve-se não apenas a possibilidade de receita que a LeoVegas pode agregar ao grupo da MGM Resorts, mas também a alguns fatores únicos, dos quais se destacam os seguintes:

Oportunidades Estratégicas para Acelerar o Crescimento e Ofertas de Produtos – É esperado que a base online já existente na LeoVegas seja impactante o suficiente para ampliar a rede e presença da MGM Resorts fora dos Estados Unidos;

Expertise no gerenciamento de jogos on-line e recursos tecnológicos superiores – A LeoVegas está muito à frente da MGM Resorts quando se trata do desenvolvimento de soluções on-line que vão além da plataforma de cassino e apostas, uma equipe muito robusta e experiente que agora se soma ao time da empresa dos EUA;

Compromisso com o Crescimento Lucrativo Contínuo – Fundada em 2011, pelos suecos Gustaf Hagman e Robin Ramm-Ericson, já com uma visão que os smartphones iriam substituir a presença dos computadores também no setor de cassinos, a LeoVegas opera em crescimento e de forma lucrativa desde 2014, onde, no período de 2017 até 2021, a taxa de crescimento anual das receitas da empresa foi de 16%.

Ou seja, para o operador LeoVegas do universo dos cassinos online nada se perde, a não ser uma adição de força a capital de uma das maiores empresas dos EUA, segundo uma análise do próprio do seu próprio CEO e fundador da empresa:

“Unir forças com a MGM Resorts é uma grande vitória para a LeoVegas e estamos empolgados em começar a trabalhar com nossos novos companheiros de equipe para aproveitar o trabalho que fizemos nos últimos 10 anos”, comentou, Gustaf Hagman. “A MGM Resorts é uma empresa de entretenimento de jogos de primeira linha e esperamos alavancar sua experiência para promover nossos objetivos estratégicos de longo prazo”.

Já do ponto de vista da MGM Resorts, a adição da LeoVegas assegura uma experiência de mercado e mão de obra de quem já está atuando no setor que dificilmente alcançaria em um curto espaço de tempo, ou seja, adicionando vantagens em uma larga escala que ainda agrega uma série de outras estratégias do ponto de vista de uma expansão global.

“A conclusão desta transação representa um marco importante para a MGM Resorts, pois continuamos a perseguir nossa estratégia de aumentar nossa presença de jogos online em todo o mundo”, afirmou o CEO e presidente da MGM Resorts, Bill Hornbuckle.