Litoral do Paraná terá ações do Dia de Limpeza em diversos praias

Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná e Paranaguá terão atividades no Dia Mundial de Limpeza de Praias e Rios, o Cleanup Day, neste sábado (17). As ações começam por volta das 8 e têm previsão de encerrar entre 11h30 e 13h.

Em Guaratuba, o 14º Mutirão de Limpeza da Baía é organizado pelo Instituto Guaju, com apoio da Prefeitura, organizações sociais e centenas de voluntários.

Além das ilhas e mangues da baía, será feita limpeza das praias, que perfazem 22 quilômetros de orla, entre a Prainha, no limite como o município de Matinhos, até a Barra do Saí, na divisa com o estado de Santa Catarina e o município de Itapoá.

Nas demais cidades, diversas organizações se juntaram para mobilizar voluntários, na iniciativa denominada “O Oceano Está Aqui”. Entre elas, a Associação MarBrasil, projeto Rebimar, Parceiros do Mar, SPVS, Sesc Caiobá e projeto Grande Reserva Mata Atlântica.

Em Matinhos, a concentração será em frente ao contêiner da coleta seletiva, em Caiobá. Em Pontal do Paraná, serão quatro locais de concentração: Praia de Leste, Ipanema, Shangri-lá e Pontal do Sul.

Em Paranaguá, os voluntários deverão se encontrar no Trapiche do Golfinho, perto da ponte da Ilha dos Valadares, no rio Itiberê, no Santuário do Rocio e na Ilha do Mel, mais precisamente, no trapiche de Brasília.

Outro evento, organizado pelo Sesc Paranaguá, com apoio do Grupo de Voluntários da Cattalini, vai se reunir na rua da Praia, também para fazer a coleta de lixo nas margens do rio Itiberê.

Quem quiser participar do mutirão em Guaratuba, pode inscrever no formulário abaixo:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsIeGfDoLtz-1xqrL_F15csZME0vM5RxVWJxJdjbHcfk0fzQ/viewform

Quem quiser participar das ações em Matinhos, Pontal do Paraná ou Paranaguá (incluindo Ilha do Mel) faça seu cadastro aqui.: https://forms.gle/Ec6Q4vDW3RNyBT3C6

Quem não fizer os cadastros também pode participar, é só comparecer aos locais nos horários programados e arregaçar as mangas. É indicado usar protetor solar e, quem achar necessário, repelente de mosquitos.

O Dia Mundial de Limpeza, ou Cleanup Day promove e incentiva a coleta e destinação correta do lixo e também busca mobilizar voluntários e disseminar informações sobre os cuidados com os ambientes costeiros e marinhos.

Segundo o professor Fabiano Cecilio da Silva, coordenador do mutirão em Guaratuba pelo Instituto Guaju, a escolha do tema para este ano “Não Existe Planeta B” tem como objetivo despertar nas pessoas a consciência que nosso planeta é finito, que tudo que temos já está nele, e, principalmente que o lixo também fica aqui. “Reduzir a produção destes resíduos, reciclar e destiná-los corretamente são algumas das ações que cada cidadão pode fazer diariamente, destaca o coordenador, que também é vereador da cidade, conhecido como Fabiano da Caieiras.

Responsável pelo planejamento da ação nas outras cidades, o coordenador de Políticas Públicas no Rebimar e diretor executivo da MarBrasil, Juliano Dobis explica a importância da limpeza nestas áreas. “Logo que entra no ecossistema, o lixo ainda tem um tamanho grande, como os plásticos. Mas com o tempo, ele vai se quebrando, ficando em tamanhos pequenos, e o esforço para limpar a praia seria muito maior”, afirma Dobis, que se refere aos danos dos microplásticos e outros micro lixos.

App aliado

O objetivo do Rebimar é cuidar da praia e também saber o tamanho do problema. Vai ficar à disposição dos voluntários o aplicativo SIG Rebimar, que pode ser baixado por usuários Android e iOS o ano inteiro, e que servirá para quantificar o lixo recolhido ao final da manhã do Clean Up Day, na tenda de apoio em Shangrilá.

Os dados serão tratados pelo Rebimar, que já analisa a presença de lixo nas praias do Paraná ao longo do ano, e compartilhados com as instituições parceiras desta ação.

Redação do Correio, com informações da Rádio Massa FM Litoral, Instituto Guaju, Rebimar e Cattlini