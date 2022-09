Camacho movimenta Pontal com gastronomia, shows e eventos paralelos

A abertura oficial da 22º Camacho – Festa do Camarão e do Chope de Pontal do Paraná é hoje, às 20h, mas os shows já começaram ontem, com Betinho e Banda.

A Camacho vai até o dia 25, na Praça Henrique Maciel, em Praia de Leste, com show todas as noites. Além da música e gastronomia, terá exposições e eventos paralelos.

Neste final de semana – sábado (17) e domingo (18), acontece o 1º Encontro Nacional de Carros Antigos e Especiais de Pontal do Paraná e também o Festival Camacho de Futebol Sintético.

No último dia (25), acontecerão corridas, caminhada e ainda competição de mountain bike.

Confira a programação musical – todos os dias à partir das 19h:

15/09/22 – Betinho e Banda.

16/09/22 – Banda Djambi.

17/09/22 – Juliano e Banda.

18/09/22 – Banda The Revenge e Maciel Góes.

19/09/22 – Rogelson.

20/09/22 – Deby e Bony.

21/09/22 – Everton Mesquita e Banda.

22/09/22 – Banda Olhar 43.

23/09/22 – Cristiano e Banda.

24/09/22 – Gabi & Zanetti.

25/09/22 – Gabriel Valim.

Encontro Nacional de Carros Antigos

Festival Camacho de Futebol Sintético

Na Praça Central de Praia de Leste, às 14h. O evento contará com 3 categorias:

07 e 08 anos (nascidos de 01/01/2014 à 31/12/2015).

09 e 10 anos (nascidos de 01/01/2012 à 31/12/2013).

11 e 12 anos (nascidos de 01/01/2010 à 31/12/2011).

Para maiores informações entre em contato pelo número (Whatsapp): (41) 99223 02 62

Save the date – corrida, caminhada e pedal

Corridas de 5, 10 e 21 Km, caminhada de 5 km e competição de mountain bike com 21 km.

Para fazer a inscrição para as corridas, a caminhada e o pedal e saber todas as datas e horários que os eventos acontecerão acesse este site:

https://www.ticketsports.com.br/e/1-corrida-e-pedalada-camacho-2022-34111?fbclid=IwAR1QJm-1RRkDb1VPdRWBkAfMUN28npRNpGcOhqMYs24yS-fK48zqiqPGE3w