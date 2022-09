Abertas inscrições para universitários no Projeto Verão 2022-2023

Estudantes selecionados farão capacitação em Pontal do Paraná (foto de arquivo: AEN 2020)

O Projeto Verão Paraná abriu inscrições para estudantes universitários de Educação Física, Comunicação, Turismo e Enfermagem para atuarem na temporada 2022-2023.

Nesta próxima temporada, a tradicional “Operação Verão” está prevista para acontecer de 26 de dezembro a 31 de janeiro no Litoral e na região Noroeste. Estão programadas ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhada, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, entre outras.

O Chamamento Público nº 01/2022 da Paraná Esporte é dirigido a acadêmicos que estejam cursando do 2º ano (a partir do 4º período),em diante, de Educação Física, Enfermagem e Comunicação, assim como acadêmicos do curso de Turismo que estejam cursando a partir do 1º ano ou 1º período em diante.

Eles devem estar matriculados em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, estabelecidas no Estado do Paraná.

CAPACITAÇÃO

A Divisão de Esporte de Participação, responsável pela organização da capacitação, vai selecionar os melhores avaliados nesta primeira etapa de envio de documentação. Estes terão suas despesas de hospedagem e alimentação no processo de capacitação custeadas pela Superintendência Geral do Esporte, ficando sob a responsabilidade do participante as despesas de transporte.

A divulgação dos candidatos melhores avaliados será feita por meio do site esporte.pr.gov.br e respectivas redes sociais no dia 11 de novembro de 2022, a partir das 14h, e no Diário Oficial do Estado.

A capacitação está prevista para ser realizada de 28/11 a 02/12, em período integral (manhã, tarde e noite), no município de Pontal do Paraná, em local a ser definido. Data e horários que podem ser alterados a critério da administração.

O edital e o link de inscrições para o Projeto Verão 2022/2023 pode ser acessado pelo link:

https://www.esporte.pr.gov.br/Pagina/Verao-Parana-2022-2023