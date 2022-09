Cattalini realiza ação especial no Dia Nacional dos Caminhoneiros

Para comemorar o Dia Nacional do Caminhoneiro, celebrado hoje (16), a Cattalini Terminais Marítimos preparou uma programação especial aos motoristas que passarem pelo Pátio de Caminhões da empresa.

Logo que chegam ao pátio, os motoristas recebem brindes e são abordados pelas equipes de logística para serem cumprimentados individualmente pela importante data. Na oportunidade, também são apresentadas informações sobre o Aplicativo Cattalini, voltado aos clientes, transportadores e motoristas e que tem o objetivo de planejar, acompanhar e agilizar as operações portuárias.

“Essa ação é resultado da união de diversos setores da empresa. É uma forma de valorizarmos e agradecermos aos caminhoneiros, os quais chamamos de Motoristas Parceiros, pela importante contribuição para o sucesso das nossas operações, com agilidade e segurança. Buscamos sempre oferecer o melhor atendimento e uma infraestrutura de qualidade para que essa união se fortaleça cada vez mais ”, declarou Lucas Guzen, Gerente Comercial da Cattalini.

Parceria

A ação no Pátio de Caminhões da Cattalini também conta com a presença das equipes do SEST SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte). Além de brindes, os motoristas recebem informações sobre os serviços prestados pela entidade, como cursos para capacitação profissional e atendimentos nas áreas de saúde.

“Estarmos aqui hoje é uma forma de prestarmos uma singela homenagem aos motoristas e expressarmos nossa parceria com a Cattalini. Essa ação deverá ser repetida e ampliada futuramente e demonstra o afinamento entre os motoristas e nossas equipes. Esse momento será muito bem lembrado pelos motoristas“, avaliou José Candido Mäder, gerente operacional do SEST SENAT.

Conscientização

Neste dia, os motoristas também foram chamados a participar das ações promovidas pelo programa Mão Certa que tem como principal estratégia a sensibilização dos caminhoneiros para atuarem como agentes de proteção e de enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes.

Em 15 anos de atuação do Programa, mais de um milhão de caminhoneiros, representando cerca de 50% dos profissionais do Brasil, foram sensibilizados por meio das empresas participantes. Na Cattalini, as ações de prevenção e conscientização são desenvolvidas junto às transportadoras, fornecedores, clientes e envolvem diretamente os motoristas que utilizam o pátio de caminhões da empresa.

Entre os brindes entregues estavam panfletos e sacos de lixo para câmbio de veículos com as logomarcas do Programa e do Disk 100, usado nacionalmente para denúncias. A iniciativa é do Programa de Sustentabilidade da Cattalini Terminais.

Depoimentos

Iniciada à meia-noite, a programação vai durar 24 horas. O objetivo é atender os motoristas que desde cedo começam sua jornada no pátio de caminhões da Cattalini. O local funciona de forma ininterrupta e recebe cerca de 500 caminhões por dia. O planejamento das operações, o atendimento agilizado e o cadastro prévio de dados pelo Aplicativo Cattalini fazem com que os veículos permaneçam no pátio por um período de até 20 minutos apenas e, em seguida, sejam liberados para as operações nos Centros de Tancagem da empresa.

“Sempre trabalhei com graneis líquidos e hoje estou carregando S10 para transportar para a cidade de Cascavel. Já faz um ano que venho para a Cattalini e é um atendimento 100% aprovado! Sempre fui bem atendido por todos, com agilidade e educação. Hoje quero desejar aos amigos motoristas que Deus abençoe a todos”.

Antonio Adail D´Ambrosio, motorista há 2 anos

“Transporto graneis líquidos há 4 meses e o atendimento aqui na Cattalini é ótimo. Toda a estrutura e o atendimento não tem do que reclamar. Desde a nossa chegada, a agilidade, as operações, a segurança e o controle são perfeitos. Agora vou baixar o aplicativo para melhorar ainda mais”.

Luciano Augusto Brandalise, motorista há 26 anos

“Trabalho no Brasil todo e há 12 anos transporto granel líquido. Aqui o serviço prestado pela Cattalini é nota 10. Todo o processo é rápido e com o aplicativo melhorou 100%. Em comparação a outros ligares do Brauil, aqui está em primeiro lugar em todos os quesitos. Nesse Dia do Caminhoneiro, quero pedir aos amigos que busquem trabalhar com segurança para cuidar das suas vidas e dos demais”.

Edson de Camargo Conti, motorista há 48 anos.