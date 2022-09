Matinhos informa que fará contratações para sanar atendimento de crianças com autismo

Prefeitura de Matinhos (Foto: Arquivo)

A Prefeitura de Matinhos informou que irá adotar todas as providências necessárias para atender recomendação administrativa do Ministério Público que visa “sanar deficiências no atendimento de crianças com síndromes do espectro autista”.

A recomendação assinada pela promotora Carolina Aidar de Oliveira solicita a inclusão de cargos no concurso público em andamento.

Segundo o MPPR, “a recomendação foi elaborada após chegar ao conhecimento da Promotoria de Justiça haver deficiência no atendimento de crianças com síndromes do espectro autista e do reconhecimento pelo próprio Município de que restringia o atendimento desses pacientes a dez sessões de fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia e terapias ocupacionais em decorrência da carência de profissionais”.

Na resposta encaminhada à Promotoria, a prefeitura afirma que atenderá o pedido “sem prejuízo da deliberação a respeito da contratação de pessoal para todos os demais cargos vagos na área de saúde em razão da necessidade premente de contratação”.

De acordo com a prefeitura, alguns cargos já estão inclusos no concurso e os demais já tem profissionais aprovados no concurso anterior ainda vigente, “aguardando apenas a criação de cargos”.

Atualmente há dois concursos públicos em andamento no município. Um para contratar, em regime de emprego público (CLT), dois agentes comunitários de saúde, dois dentistas e dois médicos para comporem equipes de Estratégia Saúde da Família.

O outro, tem 87 vagas para as áreas da saúde e educação sob o regime estatutário (servidores efetivos). Entre elas, há uma vaga para fisioterapeuta, uma para fonoaudiólogo e duas para terapeuta ocupacional.