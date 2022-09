Teatro Municipal Rachel Costa apresenta 3 cenas breves

A Cia Cultural Rainha Maçã apresenta três peças curtas neste final de semana no Teatro Municipal Rachel Costa, em Paranaguá.

As “cenas breves” serão apresentadas juntas, às 20h, deste sábado (17) e domingo (18). O valor do ingresso, que dá direito a assistir as três peças, é R$ 20,00 inteira e R$ 10,00 a meia.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (41) 9 9896-7300 e

Confira a sinopse da Cenas Breves:

Boi Cidadão

Dois homens vivem na rua famintos, sonhando com pratos deliciosos, pedindo esmolas e procurando o que comer, até que um dia veem na rua um boi, mas é um boi diferente pois ele fala e tem comportamentos nada pertinentes a um bovino. Então começa uma discussão entre os famintos e o boi, se hoje teremos um belo jantar ou não!

Até que o lixo nos separe

O que deve-se guardar consigo e o que deve ser jogado fora? Essa é a pergunta que norteia essa performance, seres se encontram curiosos em meio ao lixo, explorando o que pode ser aproveitado ou não. A humanidade sendo colocada a prova e a indagação, o que devemos fazer até que o lixo nos separe?

Andarilho

O que é ser útil ou inútil? O que é um analfabeto político? Quem faz a história? A sua vida pertence a você mesmo ou ela é privatizada? Um andarilho caminha pelas ruas em meio ao lixo após perder tudo que tinha em sua vida, em meio a fome e delírios ele questiona a vida e os poderosos do país, percebendo que não pode fazer muito para mudar essa realidade a não ser se despir de sua vida e aceitar sua inutilidade.