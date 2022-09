Idosos de Guaratuba recebem capacitação de inclusão digital

Nos dias 13 a 15, aconteceu um curso de inclusão social e digital da pessoa idosa no Centro de Convivência dos Idosos de Guaratuba.

O curso ocorreu no período da manhã e tarde com duas turmas de 25 pessoas. O objetivo foi capacitar pessoas da terceira idade no que se refere ao uso de tecnologias.

O curso foi realizado pela Prefeitura, através da Secretaria do Bem Estar e da Promoção Social, em parceria com a Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (Celepar), Governo Federal e empresas terceirizadas.