Curso no MAE mostra experiências colaborativas com faxinais e comunidades guarani

Curso no MAE mostra experiências colaborativas com faxinais e comunidades guarani

O Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal do Paraná (MAE-UFPR), de Paranaguá, oferece nesta segunda-feira (19) um curso de extensão universitária gratuito, voltado para estudantes e profissionais das áreas de Museologia, Produção Cultural, Design, Artes, História, Ciências Sociais, áreas afins e público em geral interessados nos bastidores do museu.

O “Curso de Ações Compartilhadas no Museu” contará com discussões e apresentações sobre metodologias de experiências colaborativas desempenhadas nos últimos trabalhos do MAE-UFPR. A ação acontece no Espaço MAE-UFPR do Prédio Histórico da universidade, localizado na Praça Santos Andrade em Curitiba, e terá duração de 8 horas, dividida em duas partes.

Pela manhã (das 8h às 12h), está previsto uma roda de conversa que tratará sobre as experiências do Projeto “Histórias de Faxinais” — vencedor da 8ª edição do Prêmio de Educação do Instituto Iberamericano de Museus. Após, ocorre o lançamento oficial e distribuição gratuita do volume 2 de seu livro de contos impresso, publicação desenvolvida com alunos faxinalenses do município de Pinhão, no interior paranaense.

Depois, das 14h às 18h, será ofertada outra roda de conversa que tratará sobre as experiências do desenvolvimento da exposição “Nhande Mbya Reko: Nosso Jeito de Ser Guarani“, resultado de colaboração entre o MAE e cinco comunidades da região litorânea do Paraná:

Pindoty (Terra Indígena (TI) Ilha da Cotinga/Paranaguá), Kuaray Guata Porã (TI Cerco Grande Guaraqueçaba); Guaviraty e Karagua Poty (TI Sambaqui/Pontal do Paraná); e Kuaray Haxa (Morretes).

As vagas do curso são limitadas. Para se inscrever, preencha o formulário disponível no link http://bit.ly/primavera-mae-ufpr2022 . Os participantes que estiverem presentes em pelo menos uma dessas atividades obrigatórias da programação receberão certificado de participação.

“Curso de Ações Compartilhadas no Museu – 16ª Primavera de Museus MAE-UFPR”

Onde: Espaço MAE-UFPR – Prédio Histórico da UFPR, Subsolo – Praça Santos Andrade – Curitiba-PR.

Quando: Segunda-feira, 19/09/2022, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Parte 1: (das 8h às 12h): Experiências Colaborativas na realização do Projeto “Histórias de Faxinais”

Parte 2: (das 14h às 18h) Experiências Colaborativas no desenvolvimento da Exposição “Nhande Mbya Reko: Nosso jeito de Ser Guarani”.

Inscreva-se até 19/09/22 pelo formulário disponível no link http://bit.ly/primavera-mae-ufpr2022

Inscrições Gratuitas | Vagas Limitadas!