Litoral recebe mutirão para emissão da carteira do autista e passe livre

A Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho do Paraná fará um mutirão no Litoral para emitir a Carteira do Autista e o Passe Livre Intermunicipal. Neste mês, o mutirão acontece em Pontal do Paraná, Paranaguá, Morretes e Antonina.

A Secretaria de Estado faz a carteira e as Prefeituras, através do Cras, que são os Centros de Referência de Assistência Social, ficam encarregadas de emitir o passe.

A Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA) é um documento válido em todo território nacional, facilitando a identificação e a prioridade no atendimento em serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social. No caso dos particulares, isso inclui supermercados, bancos, farmácias, bares, restaurantes e lojas em geral.

O passe livre permite usar ônibus entre as cidades, sem pagar passagem, conforme o perfil socioeconômico do autista e de seu acompanhante.

A primeira cidade que recebe o mutirão é Pontal do Paraná, nesta quinta-feira, dia 22. Será das 9h até as 16h30, na Agência do Trabalhador de Praia de Leste. Na sexta, 23, será a vez de Paranaguá, das 9h30 às 16h, na Estação Ferroviária.

No dia 26, segunda-feira da semana que vem, a ação acontece em Morretes, das 9h às 16h30, no Cras do município. Em Antonina o evento será na terça, dia 27 de setembro, das 9h30 às 16h, na Apae.

As prefeituras ficaram com a incumbência de mobilizar e orientar as famílias dos autistas sobre os documentos necessários, em parceria com os Conselhos Municipais dos Direitos da Pessoa com Deficiência da cada cidade.

Documentação para a Carteira do Autista

RG e CPF digitalizado do autista

RG e CPF digitalizado do responsável

Fotografia recente e digitalizada do autista

Laudo médico digitalizado

Exame de tipo sanguíneo digitalizado

Documentação para o Passe livre

01 (uma) foto 3X4

Cópia da carteira de identidade (RG)

Cópia do cadastro de pessoa física (CPF)

Cópia do comprovante de residência

Comprovante de rendimentos de todos os membros do núcleo familiar

Laudo Médico modelo Sesa

Documentos dos acompanhantes