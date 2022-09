Câmara de Foz apoia retomada do projeto de hortas comunitárias

As hortas comunitárias em escolas e em bairros foram retomadas pela Prefeitura de Foz do Iguaçu. E a Câmara Municipal tem trabalhado para aprimorar o projeto. O vereador Edivaldo Alcântara (PTB) indicou ao Executivo a implantação de uma horta no Porto Meira.

A proposta se respalda no fato de que as hortas podem contribuir para alimentação dos moradores e também levar conhecimentos às crianças. “Desde que a horta iniciou no projeto, já tem aumentado o número de crianças participando. Então estamos vendo a questão da horta como algo que está acrescentando para a comunidade”, pontuou Kamila Rocha, educadora do Centro de Atenção Integral ao Adolescente.

Outro ponto da proposta é que cada comunidade poderá decidir qual será o destino das hortaliças produzidas. “Assim que as sementes forem entregues, começaremos com a produção das mudas para as hortas”, informou o diretor de Agropecuária do município, Jan Nieuwenhoff.

Foto: Christian Rizzi / Câmara Foz