Feira Livre do Produtor tem nova edição nesta quarta

A Secretaria da Pesca e da Agricultura promove mais uma edição da Feira Livre do Produtor nesta quarta-feira (21) a partir das 18h, no barracão do Espaço Litoral.

A Feira, além de proporcionar produtos fresquinhos vindos diretamente do produtor local, tem música ao vivo e vem se consolidando como um espaço para entretenimento da comunidade, com opção de lazer para as crianças.

“Se você ainda não conhece a nossa Feira, venha conhecer a nossa produção agrícola familiar, o nosso artesanato local e os nossos pequenos produtores de opções gastronômicas!”, convida a prefeitura

A apresentação musical desta edição ficará por conta de Márcia e João Victor.