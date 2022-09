Os ônibus do transporte coletivo com tarifa zero de Matinhos estão com novos horários. As mudanças nas cinco linhas entraram em vigor nesta segunda-feira (19).

Também haverá alteração nos horários de domingo para as quatro linhas que circulam nesse dia.

A Prefeitura de Matinhos lembra que os horários divulgados estão em teste e poderão ser alterados.