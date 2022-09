Atleta de Paranaguá é vice-campeã mundial de bodyboard

Isabelli Nunes, bodyboarder patrocinada pela TCP, conquista o segundo lugar na 26ª edição do Sintra Portugal Pro e se consagra ao lado de outra brasileira no topo do pódio

A atleta parnanguara mostrou todo o talento nas ondas e conquistou o título de vice-campeã mundial Pro Junior de Bodyboarding. A celebração aconteceu na 26ª edição do Sintra Portugal Pro, evento com maior tradição no bodyboard mundial e que integra o calendário do circuito mundial de bodyboard. O Brasil é destaque no esporte, com duas atletas do país ocupando os primeiros lugares do pódio na categoria, Luna Hardman e Isabelli Nunes.

O Sintra Portugal Pro 2022 aconteceu entre os dias 05 e 11 de setembro, na cidade de Sintra. Este ano, o campeonato bateu recorde histórico de inscritos – ao todo foram 200 atletas que se aventuraram nas ondas de Portugal. “Participar deste evento foi surreal! Estou orgulhosa dos meus resultados e dos meus treinos. Estou muito feliz por levar o nome do meu país, estado e cidade por esse mundo. Queria ter sido campeã, mas um vice-campeonato também é muito importante”, afirma Isabelli.

Numa final extremamente acirrada e emocionante, as duas brasileiras empataram em todos os critérios e o título foi definido na última bateria. O Brasil coleciona títulos e grandes atletas no bodyboarding. Segundo Isabelli, “o Brasil é um celeiro de Bodyboard. Alguns dos melhores do mundo estão aqui e eu fico feliz em fazer parte disso. Espero ver meu esporte, que tanto amo, sendo bem recompensado e reconhecido”.

A TCP é uma das apoiadoras da surfista júnior profissional e busca incentivar o esporte e abrir portas para atletas do litoral paranaense através de patrocínios. Segundo a vice-campeã, “a TCP foi incrível comigo. Foi demais eles terem acreditado no meu potencial. Tenho orgulho em ser atleta deles e conseguir levar o nome para os lugares mais altos do pódio. Vamos juntos para mais eventos levando o nome da empresa e de Paranaguá pro mundo”.

Sobre o futuro da vice-campeã

Ainda em 2022, Isabelli participará das etapas do Campeonato Catarinense e Paranaense e está firme em busca dos títulos. “Estou voltando para casa e tenho aproveitado para treinar muito. As competições ainda não pararam, por isso estou dando o meu melhor nos treinos, pegando vários tipos de mar e me preparando ainda mais pela busca do título Paranaense e Catarinense”, disse a atleta.

A atleta, que é líder do ranking dos dois campeonatos estaduais, também se prepara para a última etapa do campeonato brasileiro, que será disputado no Ceará e onde busca ficar no top 5 do circuito. Sobre o que espera para 2023, Isa revela: “Para 2023 eu desejo muitos treinos para que seja um ano de muitas vitórias. Vou me dedicar ao máximo e espero que a TCP esteja sempre comigo”.