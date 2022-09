Prefeitura de Paranaguá abre concurso e processo seletivo na saúde

A Prefeitura de Paranaguá publicou, nesta segunda-feira (19), o Edital de Concurso Público nº 001/2022 para o preenchimento de vagas do seu quadro de servidores, atualmente existentes e as que vieram a surgir dentro da validade do concurso.

São todas para a área de saúde. Há inscrições com exigência de ensino médio, técnico e superior para auxiliar de farmácia, motorista de veículo sanitário, administrador público, enfermeiro (40h), enfermeiro do trabalho, engenheiro sanitário, farmacêutico bioquímico, médico, médico do trabalho, médico infectologista e médico perito.

São vagas e inscrições não contempladas em concursos recentes anteriores que ainda estão em vigência. A taxa de inscrição para Ensino Médio e Técnico é de R$ 60,00 e de Ensino Superior de R$ 90,00.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela Internet no endereço eletrônico www.institutounifil.com.br, no período das 08h do dia 21 de setembro até às 23h59min do dia 20 de outubro.

O edital completo com todos os detalhes do certame pode ser conferido no site www.institutounifil.com.br e no endereço www.paranagua.pr.gov.br no link Concursos/PSS: https://www.paranagua.pr.gov.br/conteudo/concursos-publicos.

PSS para agentes de saúde e de endemias

Também nesta segunda-feira, 19, a Prefeitura de Paranaguá divulgou o Edital de Processo Seletivo Público (PSP) nº 001/2022 para o preenchimento de vagas de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. É preciso ter ensino médio completo e residir na região da unidade básica de saúde escolhida no ato da inscrição.

O chamamento por meio de Processo Seletivo Simplificado anterior e ainda em vigência continua ocorrendo independente da abertura do PSP. São vagas e inscrições não contempladas em concursos recentes anteriores que ainda estão em vigência. A taxa de inscrição é de R$ 60,00 e o vencimento inicial é de R$ 2.424,00 além de auxílio alimentação.

O prazo de validade do PSP será de dois anos a contar da data da publicação do ato de sua homologação, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, podendo surgir vagas dentro desse prazo, desde que haja necessidade e interesse da administração do Município e candidatos aprovados para o cargo.

As inscrições também serão realizadas exclusivamente pela Internet no endereço eletrônico www.institutounifil.com.br, no período das 08h do dia 21 de setembro de 2022 até às 23h59min do dia 20 de outubro de 2022, horário oficial de Brasília.

O edital completo com todos os detalhes do certame pode ser conferido no site www.institutounifil.com.br e no endereço www.paranagua.pr.gov.br no link Concursos/PSS: https://www.paranagua.pr.gov.br/conteudo/concursos-publicos.