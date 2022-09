Douglas Willian de Amorin Cardozo, nome fantasia Táxi Náutico, CNPJ: 12.040.159/0001-19, torna público que irá requerer ao Instituto Água e Terra – IAT a Licença Ambiental Simplificada – LAS para a operação de transporte marítimo de passageiros, localizada no endereço Rua Embaúba, 51, balneário de Pontal do Sul, município de Pontal do Paraná / PR.