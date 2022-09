Trilha do Macuco Safari exibe uma senhora árvore de quase 90 anos

A timbaúva é uma árvore frondosa, floresce na primavera e o fruto parece uma orelha de macaco (fotos: Divulgação)

“Foz do Iguaçu Destino do Mundo” é bastante privilegiada com as riquezas naturais preservadas, principalmente dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Nesta ponta da Mata Atlântica, estão guardadas as Cataratas do Iguaçu e o passeio Macuco Safari, que é um atrativo turístico que oferece muitas possibilidades de passeios, aventuras e a experiência de vivenciar a fauna e flora.

Um dos atrativos do passeio está bem à vista dos visitantes que percorrem a trilha preservada a bordo de uma carreta puxada por carro elétrico: a timbaúva. A árvore se aproxima dos 30 metros de altura e já ultrapassou a idade de 86 anos. “Eu fiquei com muita vontade de abraçar esta árvore. Ela é linda e renova as energias”, declarou a influencer Sthefany Vidal, noiva do ator e apresentador Bruno de Lucas, que veio a Foz do Iguaçu, para gravar conteúdos para o programa “Vai Onde, Mozão?”, que estreia mês que vem no Multishow.

Pesquisa

A idade da senhora timbaúva foi definida por pesquisadores da Universidade Federal do Paraná, que extraíram uma amostra e determinaram a idade aproximada da árvore. A amostra foi preparada, envernizada, polida e depois foi contado os seus anéis para chegar na idade”, explica a bióloga do Grupo Macuco Safari, Aline Velasco.

Além de linda, a timbaúva foi muito utilizada pelos indígenas para fazer canoas, por ter uma madeira leve e macia para ser trabalhada a embarcação. O fruto da árvore, que tem o formato semelhante a orelha de um macaco, também era usado pelo seu teor de saponina, encontradas nas suas sementes, princípio básico no sabão. “No Canadá, ainda se utiliza a saponina para fazer shampoo, sabão, detergentes e outros”, conta a bióloga.

Diferentes nomes

A timbaúva, que tem o nome científico de Enterolobium contortisiliquum, que é da família das Fabáceas, possui muitos nomes, como araribá, árvore-das-patacas, chimbó, orelha-de-macaco, dependendo na região brasileira.

A frondosa árvore tem origem na América do Sul, como Argentina, Bolívia, Brasil e Paraguai. No Brasil, a timbaúva é facilmente encontrada nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste e, com menor incidência, na região Centro-Oeste.

Sua floração acontece na primavera e a flor tem o formato de cacho, como um pompom brancos. Os frutos são duros, têm forma de orelha humana ou de macaco e se tornam escuros quando maduros no inverno. Para produzir mudas de timbaúva, são utilizadas as sementes.

Fonte: Silvana Canal