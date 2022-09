Micro-oficina inicia formatação dos Produtos Turísticos do Destino Guaratuba

A Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo e o Sebrae Paraná realizaram na manhã desta quarta-feira (21), no Casarão Marcílio Dias, a primeira micro-oficina para formatação dos Produtos Turísticos de Guaratuba com representantes de vários segmentos do setor.

Contratado pela Prefeitura de Guaratuba, o Sebrae elaborou um planejamento de 24 meses que iniciou com o alinhamento dos técnicos que vão realizar o estudo, reuniões com a secretaria municipal e, nesta quarta-feira, a micro-oficina que teve como objetivo apresentar o plano de trabalho para o Estudo Mercadológico de Produtos Turísticos.

Com representantes de empresas da área de turismo, associações, institutos e condutores de turismo, foram formados grupos de trabalho que realizaram um mapeamento colaborativo, trocando experiências e informações sobre os produtos, atrativos e recursos turísticos do destino Guaratuba.

Participaram do evento a secretária da Cultura e Turismo, Rocio Bevervanso, a ouvidora do Município, Nilsa Borges, o vereador Fabiano Cecílio, a diretora executiva da Adetur Litoral, Patrícia Assis, o presidente do Conselho Municipal do Turismo, Heros Fanini, e representantes das secretarias de Urbanismo, Pesca e da Subprefeitura do Cubatão.

Ainda nessa semana será iniciada a pesquisa de campo para o mapeamento de 40 empreendimentos turísticos que participarão da Jornada de Experiência no Turismo para o Destino Guaratuba.

A jornada com atividades práticas, tomando por base os estudos, orientará empreendedores do setor quanto à formatação dos produtos turísticos. A expectativa é que ao final os empreendedores tenham condições de apresentar produtos diferenciados no roteiro turístico da cidade.

A consultoria especializada da formatação dos Produtos Turísticos está sendo realizada pelos turismólogo Yure Sousa Lobo, formado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), com ênfase em Planejamento Turístico, mestrado e doutorando na área, e pelo turismólogo Marcus Vinicius Concatto, graduado também pela UFPR com especialização em planejamento e gestão de negócios pela FAE Business School.

Mais benefícios

Além do contrato de formatação de produtos turísticos, o Sebrae e a Prefeitura de Guaratuba também têm um acordo para o processo de estruturação da Indicação Geográfica (IG) da Ostra, e a estruturação da Política Pública de Simplificação e Desburocratização, com foco nas competências interpessoais dos servidores que desenvolvem papel de liderança na prefeitura.