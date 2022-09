Identificado jovem encontrado morto em estrada rural de Guaratuba

Foto do Sistema de Pessoas Desaparecidas

Foi identificado por familiares o rapaz encontrado morto com vários tiros, nesta terça-feira (20), em uma valeta ao lado de uma estrada na localidade rural de Boa Vista, em Guaratuba.

Trata-se de Deivid Wilson Basílio Grasel, de 23 anos, morador da rua Piauí, no bairro Coroados.

De acordo com a Folha do Litoral, na tarde de segunda-feira (19), a mãe de Deivid esteve na Delegacia da de Guaratuba e registrou o desaparecimento do filho que teria saído de casa na noite de sexta-feira (16) e não havia retornado. De acordo com o jornal, a identificação foi feita nesta quarta-feira (21), na sede do Instituto Médico Legal (IML), em Paranaguá.

É o 9º homicídio registrado em Guaratuba e o 80º no Litoral neste ano.