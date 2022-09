App vai premiar atitudes sustentáveis da população de Paranaguá

Os moradores de Paranaguá podem participar de atividades e pesquisas enviadas pelo app AMA – Agentes do Meio Ambiente. Durante os próximos meses, os usuários da plataforma poderão responder perguntas, executar tarefas, acumular pontos e trocar por prêmios.

Os usuários da rede social AMA ganham pontos avaliando semanalmente a limpeza, iluminação, abastecimento de água e separação do lixo na sua rua, participando das ações diárias propostas no app e respondendo às pesquisas sobre sustentabilidade de acordo com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Desenvolvido há 3 anos, pela empresa Smart Citizen, a Plataforma AMA funciona como uma rede social de pessoas comprometidas com a sustentabilidade e a conservação do meio ambiente urbano em que vivem. Os usuários participam individualmente, ou com seus vizinhos, de ações ambientais que impactam a qualidade de vida da sua comunidade.

Para participar é preciso baixar o aplicativo na Play Store ou na App Store ou visitar https://cidadeama.com.br/download-ama/