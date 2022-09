Força Verde apoia fiscalização do ICMBio e apreende palmito

Nesta quinta-feira (22), a Polícia Ambiental – Força Verde atendeu pedido do ICMbio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) e deu apoio no combate à caça ilegal e retirada de palmito juçara no Parque Nacional Saint-Hilaire/Lange.

Um veículo foi abordado na estrada da Limeira, em Guaratuba, e constatou-se que estava transportando 12 feixes (780 cabeças) do palmito da espécie nativa, cuja extração e comercialização está proibida sem o licenciamento ambiental prévio para o plantio e o cultivo.

O motorista foi levado preso e logo solto, tendo de responder a termo circunstanciado de infração penal. Também foi multado em R$ 22.500,00 e teve o veículo e a mercadoria apreendidos. O palmito foi doado para instituições beneficentes de Guaratuba: a Apae, a APADVG e a Creche Recanto Paulo VI.