Guaratuba atinge 77% de cobertura contra poliomielite – vacinação vai até dia 30

No último sábado (17), a equipe da Saúde de Guaratuba realizou uma ação de busca ativa de crianças de 1 até 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias) para vacinação contra a poliomielite, doença altamente contagiosa popularmente conhecida por causar a paralisia infantil.

A ação foi realizada em determinadas áreas de maior vulnerabilidade social e dificuldade de acesso, na área urbana e rural, apontadas por um levantamento prévio da Secretaria Municipal da Saúde que indiciou que existiam crianças sem vacina. Com a ação do sábado, o índice vacinal da cidade que estava em 70%, passou a ser de 77%. A meta é chegar em 95% até o final da campanha nacional que vai até 30 de setembro.

A vacina contra a pólio está sendo aplicada em todas as Unidades Básicas de Saúde do município. Nas UBS’s Cohapar, Piçarras, Figueira e Coroados o atendimento está sendo realizado em horário estendido, até as 19h.

Importância da vacina: Todas as crianças de 1 até 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias) devem tomar uma dose da vacina, a “gotinha”. A poliomielite é uma doença altamente contagiosa, que atinge principalmente crianças com menos de cinco anos e pode causar a paralisia infantil. O poliovírus é transmitido de pessoa para pessoa por via fecal-oral ou por água ou alimentos contaminados, e também de forma oral-oral, por meio de gotículas expelidas ao falar, tossir ou espirrar.

Fonte: Prefeitura de Guaratuba