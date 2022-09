Antonina recebe 2º Fórum de Turismo do Litoral

Foto: Construtora Biapó

Acontece nesta quarta-feira (28), no Armazém Macedo, em Antonina, o 2º Fórum de Turismo do Litoral. O evento é organizado pela Agência de Desenvolvimento Cultural e do Turismo Sustentável do Litoral do Paraná (Adetur Litoral).

O fórum tem início previsto às 14h. Serão apresentados os resultados do programa Turismo em Foco, que visou qualificar as pessoas que trabalham no setor, e será feito o lançamento das novos cursos em uma parceria Adetur, Fecomércio Senac, Paraná Turismo entre outros. O evento contará com a presença de gestores de turismo da região Noroeste do Paraná, que estarão em uma visita técnica no litoral.

O Fórum Adetur Litoral, terá a participação dos gestores do turismo na região, com apresentações do Paraná Turismo, Sebrae, Senac Paranaguá e Matinhos, Fomento Paraná e o Comtur de Pontal do Paraná, que vai falr da criação do Fundo Municipal de Turismo. Serão abordados diversos temas de interesse de toda região turística do litoral, apresentando resultados e projetos futuros e as linhas de financiamento disponíveis para o setor.

Apresentações:

Paraná Turismo: “Regionalização com ferramenta de desenvolvimento do turismo no litoral”.

Sebrae: “Inspirando destinos turísticos inteligentes”.

Senac Paranaguá e Matinhos: “Resultados do Programa Turismo em Foco e lançamento das qualificações 2023”.

Fomento Paraná: “Linhas de crédito no turismo”.

Comtur de Pontal do Paraná: “Fundo Municipal de Turismo, um case do Litoral”.

A programação iniciará às 14h e deve ser finalizada por volta das 18h, no interior do Armazém Macedo, localizado na Rua Marquês do Herval, 136.