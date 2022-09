Polícia flagra desmatamento nas margens do rio Vitório

Fotos: BPAmb FV / 1ª Cia / 2° Pel.

Em atendimento a denúncia pelo telefone 181 a equipe Polícia Ambiental – Força Verde de Guaratuba foi até uma chácara que fica às margens do rio Vitório, na localidade rural que tem o mesmo nome.

No local, os policiais constataram um corte raso de vegetação que após levantamento georreferenciado foi mensurado em 3.552 metros quadrados da mata ciliar do rio, vegetação em área considerada de preservação permanente (APP).

Os autores do crime ambiental não foram localizados e, de acordo com a Força Verde, “será necessário novas diligências com objetivo de encontrar o proprietário ou responsável pela área”.