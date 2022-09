TCP realiza ação de saúde no Dia do Caminhoneiro

Atendimento básico de saúde e distribuição de brindes serão algumas das atividades que vão acontecer no dia 29 de setembro no Terminal

Ação do Dia do caminhoneiro feita em 2021 pela TCP – (foto: Divulgação)

Com uma média diária de 1.200 caminhoneiros que circulam pelo maior Terminal de Contêineres da América Latina, a TCP reconhece estes profissionais como sendo os grandes movimentadores da economia do país. Em homenagem a toda a categoria, a TCP realizará, no dia 29 de setembro, ações que incluem: distribuição de bonés personalizados, atendimento básico com equipe de saúde para medição de pressão, glicose e temperatura, além da entrega de flyers contendo as principais ações de melhorias implementadas pelo Terminal para os caminhoneiros.

A ação é uma forma de agradecer, estreitar laços e, também, de ampliar os serviços oferecidos a este público. Recentemente, foram implantadas melhorias como a reforma do SAV, que agora conta com banheiros femininos e masculinos equipados com chuveiros, além de uma sala de descanso com sofá, ar condicionado e água. Além disso, a segurança foi reforçada: dois postos de vigilância e áreas seguras para trava e destrava de locks são ações da TCP que trazem maior proteção ao caminhoneiro. Com isso, busca-se uma melhora dos tempos operacionais, reduzindo o período que os caminhoneiros passam no terminal. O indicador já mostra uma queda de 18% em relação ao mesmo período de 2021.

Outra novidade prevista para os próximos meses é o lançamento de um aplicativo exclusivo voltado para os caminhoneiros. Entre as diversas funcionalidades do APP, destacam-se: agendamentos online, redução/eliminação de documentação física e recebimento de notificações. Segundo o gerente comercial e de atendimento da TCP, Giovanni Guidolim, a nova funcionalidade trará uma comunicação mais dinâmica e eficiente, além de processos mais ágeis, que irão facilitar a vida dos profissionais. “A nossa prioridade é fortalecer os laços com estes profissionais que são a base da cadeia logística do país, trazendo mais agilidade no atendimento e ampliando os serviços”, afirma Guidolim.

Data: 29 de setembro

Local: SAV – TCP

Horário: 8h às 18h