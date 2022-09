Olha o Peixe! promove jantar à base de pescados do Litoral do Paraná

Evento será neste sábado, 1º de outubro na Petrisserie, em Curitiba; sequência de quatro pratos custa R$ 75

Para comemorar seus quatro anos, a Olha o Peixe!, empreendimento social que fortalece a pesca artesanal do litoral paranaense, promove no próximo dia 1º de outubro a segunda edição do Olha a Peixada, um encontro entre sócios do seu Clube de Assinatura, pescadoras, pescadores e interessados em conhecer o projeto – e, claro, apreciar receitas cuja estrela é justamente o pescado distribuído pela empresa.

Os clientes vão apreciar um menu de autoria dos chefs Vavo Kriek, professor de gastronomia do Centro Europeu, e Felipe Petri, proprietário da Petrisserie Gastronomia e Cultura, bistrô e bar nas Mercês, em Curitiba, que é parceiro e sedia o evento.

Os pratos serão todos preparados com pescados fornecidos pela Olha o Peixe! e os convidados poderão conhecer presencialmente o pescador de cada peça. Os clientes ainda poderão conferir usos simples, práticos e gostosos dos produtos.

A entrada para o encontro custa R$ 25 para assinantes do clube, que têm acesso prioritário aos ingressos e direito de adquiri-los para mais um acompanhante. A partir de terça-feira (27), a venda será aberta a outros interessados, com entrada a R$ 30.

O menu completo pode ser adquirido antecipadamente por R$ 75 ou, no dia, por R$ 85. O cardápio pode ser adquirido separadamente e será composto por fish and chips (R$ 27), arroz caldoso de frutos do mar (R$ 21), slider de salada de siri (R$ 27) e salada de feijão fradinho e mariscos à campanha (R$ 21).

O evento terá ainda um bate-papo sobre pesca artesanal e consumo consciente de espécies nativas do Paraná, de acordo com a sazonalidade e indicações de uso. A conversa é uma forma de fortalecer a rede criada pelo clube de assinaturas da Olha o Peixe!, aproximando pescadores artesanais e clientes. Essa troca de experiências e diálogo olho no olho permite uma maior humanização da cadeia de pescado.

O encontro terminará com baile do Forró Manacá, banda curitibana formada por Nina Huk, Cássia Train e Lucas Sequinel. O grupo trabalha as essências do forró pé de serra com a releitura dos clássicos de Luiz Gonzaga, Anastácia, Dominguinhos, Marinês e tantos outros, relembrando a tradição das noites com bailes nas comunidades pesqueiras.

Sobre

A Olha o Peixe! surgiu em 2018 em Pontal do Paraná, com a proposta de levar pescados e informação de qualidade a consumidores que buscam uma opção local, mais sustentável e com a praticidade da entrega em casa.

O empreendimento atua principalmente por meio de um clube de assinaturas em que clientes têm acesso a combos mensais com diversos tipos de pescados do litoral do Paraná, como peixes de diferentes qualidades, camarão e siri. Os assinantes do Clube recebem também benefícios, como produtos exclusivos, descontos, entrega gratuita, prioridade no estoque e em eventos, como o Olha a Peixada.

O projeto atende Curitiba, região metropolitana e Pontal do Paraná, no litoral. Atualmente, o negócio conta com 413 assinantes. Seu objetivo é popularizar o consumo consciente de espécies pouco conhecidas e exploradas e valorizar a atividade das pescadoras e pescadores artesanais, que atuam em parceria com o projeto, recebendo valores mais justos, definidos conjuntamente.

O empreendimento ultrapassa as fronteiras da relação compra e venda, levando aos clientes o conhecimento sobre a cultura caiçara, estimulando o consumo sazonal e um impacto socioambiental positivo. Esses propósitos também estão estampados na marca: os pedidos são armazenados em embalagens ecológicas compostáveis e entregues com o nome do pescador, sua comunidade e embarcação utilizada, para fins de rastreabilidade.

2º Olha a Peixada

Petrisserie – Cultura e Gastronomia | R. Ten. João Gomes da Silva, 405 – Mercês

Sábado (1º de outubro)

16h – Bate-papo sobre pesca artesanal, consumo consciente e o Olha o Peixe!

18h – Jantar com menu assinado pelos chefs Vavo Kriek e Felipe Petri

20h – Música com Forró Manacá

Ingressos: pelo telefone 41 99152-0391 ou Instagram @olhaopeixee

Para fazer parte do clube e receber os benefícios, acesse: www.olhaopeixe.com.br/clube