Veleiro Cisne Branco acompanha regata e abre para visitação

Foto: Marinha

O Cisne Branco, navio veleiro da Marinha, chega em Paranaguá neste sábado (1º) e estará aberto para visitação pública, gratuita, no domingo (2), das 13h às 18h, no cais do Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP).

O barco exerce funções diplomáticas e de relações públicas do país. A sua missão é representar o Brasil em eventos náuticos nacionais e internacionais. Desde fevereiro, viagem em comemoração ao Bicentenário da Independência do Brasil.

No sábado, a embarcação ficará fundeado entre o balneário de Pontal do Sul e a Ilha do Mel, durante uma regata comemorativa dos 150 anos do Farol das Conchas. Será possível avistá-lo das praias.

Na regata, participam 34 embarcações, fora as embarcações de apoio e de espectadores. Na mesma data, a partir das 8h, haverá passeios de canoa havaiana na praia do Canto das Pedras, em Pontal do Sul.

No domingo, entre os visitantes no Cisne Branco, estarão os vencedores do concurso cultural que ocorreu entre agosto e setembro, também alusivo aos 150 anos do Farol das Conchas. O concurso abrangeu os alunos de escolas públicas de Encantadas e Brasília, na Ilha do Mel, e do Balneário Pontal do Sul, em Pontal do Paraná. Os trabalhos concorreram em três modalidades: desenho, redação e

fotografia.

Visitação Pública da Navio-Veleiro “Cisne Branco”

Local: Cais 215, Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP)

Horário:13h às 18h

Entrada: gratuita

O navio veleiro Cisne Branco – U 20, é o terceiro navio a ostentar esse nome na Marinha do Brasil. Foi construído pelo estaleiro Damen Oranjewerf, em Amsterdã, Holanda. Teve sua quilha batida em 9 de novembro de 1998 e foi batizado e lançado ao mar em 4 de agosto de 1999. Foi entregue em 4 de fevereiro de 2000. Por ocasião da largada da Regata Internacional Comemorativa aos 500 Anos do Descobrimento do Brasil, percorreu a “Rota do Descobrimento”, de Portugal ao Brasil. Foi submetido à Mostra de Armamento e incorporado a Armada em 9 de março de 2000.