Parques termais garantem lazer para famílias que visitam Foz do Iguaçu

Três grandes resorts possuem estruturas completas para atender visitantes em busca de diversão e conforto

Nos últimos anos, os resorts de Foz do Iguaçu investiram muito para transformar seus espaços de piscinas para parques termais completos, visando atrair o lazer em família, um dos nichos do turismo que atrai cada vez mais visitantes para o destino. Em destaque, os parques aquáticos dos resorts Recanto Cataratas, Eco Bourbon e Mabu.

Profundamente impactado pela pandemia, o turismo de lazer vem recuperando o movimento no mundo todo. Em Foz do Iguaçu, o setor já sente o reaquecimento deste tipo de turismo e que deve aumentar o número de visitantes para as estações da primavera e verão.

O clima quente no período, a profusão de água fornecida pelo Aquífero Guarani para os parques termais, aliado aos serviços oferecidos pela hotelaria e ainda um destino com várias atrações e opções, tornam Foz do Iguaçu uma das melhores opções, para visitantes que buscam esse tipo de lazer.

De acordo com Marcelo Martini, presidente do Sindhotéis, o setor de lazer vem se expandindo com a implantação de novos parques, em hotéis e fora dele, citando a implantação do Parque Aquático do Rafain Palace e do Pesque-Pague Wandscheer. “O destino Iguaçu sempre buscou alternativas para que o turista permanecesse um dia a mais. E esses parques aquáticos vêm ao encontro disso. Eles trazem mais lazer, um atrativo para a família e para aquela pessoa que deseja descansar”, disse.

Veja os resorts com parque termais em Foz do Iguaçu

Recanto Cataratas

Um dos pioneiros no modelo de parque termal em Foz do Iguaçu é o Recanto Cataratas Thermas e Resort. Muito procurado pelas famílias em função de sua imensa estrutura que oferece variadas opções de lazer, o resort conta com uma extensa área de lazer, incluindo piscinas de águas termais naturais, banheiras de hidromassagem, bar molhado, boliche, kids club, sauna, spa, fitness center, bosques com trilhas, equipe de recreação e muito mais.

Com ambientes agradáveis e amplos, visando maior comodidade dos hóspedes, o resort também oferece em suas dependências salão de beleza, room service 24 horas e uma agência de turismo que poderá auxiliar os visitantes a descobrirem os melhores passeios e aventuras na terra das Cataratas.

Bourbon Eco Resort

Em dezembro do ano passado, o Bourbon Cataratas do Iguaçu Thermas Eco Resort, finalizou seu parque termal e adotou protocolos e cuidados especiais para aquecer as piscinas usando o lençol freático do Aquífero Guarani, ação que eleva o padrão natural do ambiente oferecido aos hóspedes. Uma das novidades é o Splash Pool, 100% de água termal vinda do Aquífero Guarani, aquecida naturalmente, chegando na piscina a temperatura aproximada de 28°C. Além da água termal, a piscina possui diversos escorregadores e um grande balde de água que fazem a diversão das crianças. A Gran Pool possui água natural, e ainda tem em sua lateral jatos de água termal, formando uma pequena hidromassagem na piscina de água natural.

O resort oferece atividades como escalada, arco e flecha, campo de futebol, quadra poliesportiva, quadra de vôlei de areia e beach tennis, Casa do Tarzan, casa na árvore, mata nativa com trilha ecológica e observação de aves, Refúgio dos Animais, horta orgânica, Bourbon Fun Place com boliche, cinema e jogos de mesa e jogos eletrônicos, Bourbon Athletic Club, Espaço Turma da Mônica, Turma da Mônica Baby, Turma da Mônica Jovem e Brincando de Engenheiro, Mandí Nature Spa, duchas circular e escocesa, saunas, piscinas e salão de beleza.

“Estamos bem otimistas, pois julho superou janeiro e isso demonstra uma forte crescente no turismo e consequentemente nas hospedagens. A Semana das crianças está já com uma boa ocupação e teremos atividades no hotel que serão abertas ao público de Foz: um piquenique com voo de balão ancorado, música ao vivo e a tradicional gastronomia do Bourbon”, disse Anabel Gruber, diretora-geral da Bourbon Cataratas.

Blue Park Mabu

Já o Blue Park, complexo termal do Resort Mabu, iniciou a construção em 2019. Na semana que antecede o Dia das Crianças (12 de outubro) deve ser entregue a terceira e última parte do empreendimento. O novo espaço contou com um investimento de R$ 128 milhões de reais e dobra a capacidade, ficando para receber até cinco mil pessoas por dia.

Entre as novidades da terceira etapa está uma ilha completa para crianças de todas as idades com toboáguas abertos e fechados, jatos de água e o famoso baldão. A área contará também com um rio lento, onde o visitante poderá fazer um tranquilo passeio de boia que segue a correnteza do rio.

A nova área contará com mais uma praça de alimentação e novas opções de gastronomia como churrasco, sanduíches, grelhados, frango frito, porções variadas, chopps, empanadas argentinas, hambúrgueres, sucos, água de coco e muito mais. O estacionamento do parque também foi ampliado.

Serviço:

Blue Park Foz

(45) 3521- 2060

www.blueparkfoz.com.br

Recanto Cataratas Thermas Resort & Convention

(45) 2102-3000

www.recantocataratasresort.com.br

Bourbon Cataratas do Iguaçu Thermas Eco Resort

www.bourbon.com.br

Fonte: FrontNews