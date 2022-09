Mês do Idoso terá “Valorização da Cultura Regional” no Sesc em Matinhos e Paranaguá

No dia 1º de outubro, sábado, é comemorado o Dia da Pessoa Idosa no Brasil e no mundo, uma data para reflexão sobre a situação das pessoas com mais de 60 anos na sociedade. Para celebrar a data, o Sesc Paraná apresenta uma variedade de atrações.

Todo ano o evento apresenta uma programação permeada por uma temática especial. O evento conta com oficinas e cursos, caminhadas e ginásticas, danças, bailes e festas, turismo social entre outras atividades.

Nesta edição de 2022, o Mês do Idoso apresentará atividades com a temática “Valorização da Cultura Regional”, por meio de representações de elementos da cultura local.

A programação das Unidades de Serviço Sesc terão ações expressando os costumes e tradições que caracterizam os povos do estado do Paraná, contemplando as culturas regionais.

Encontro 60+

No Hotel Sesc Caiobá, em Matinhos, também acontece a 12ª edição do Encontro Paranaense 60+, entre os dias 18 e 21 de outubro. Aproximadamente 350 idosos integrantes das atividades do Trabalho com Grupos do Sesc em 25 unidades do estado participam desta edição do evento, que terá como tema “Sesc, O Havaí é aqui!”.

Na programação palestra, oficinas, passeio turístico, apresentações culturais, show de talentos, baile temático, entre outras atividades.

Eventos

Sesc Caiobá

03/10, às 14h: Palestra “A Revolução da Bela Velhice” com Mirian Goldenberg (Online)

04/10, às 14h30: Palestra “Cuidados com a automedicação”

05/10, às 9h: Bola agarrada, às 4h30: Dança

06/10, às 14h30: Bingo

07/10, às 15h: Baile de encerramento

Sesc Paranaguá

04/10 Festival 60+ – 19h às 21h: Festival de Dança (Teatro Rachel Costa)

05/10, às 14h: Oficinas de Trabalhos Manuais

06/10, às 14h: Baile e Bingo Recreativo