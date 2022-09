Foz do Iguaçu ganhará dois voos internacionais em dezembro

Anúncio de voo da Azul ligando o destino a Montevidéu, vem a somar com voo da JetSmart para Santiago

A partir de dezembro o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu terá dois voos conectando o destino a duas capitais da América do Sul. O anúncio de um executivo da Azul, feito na quinta-feira (29) de que a empresa voará para Montevidéu, no Uruguai, somou com o voo programado também para dezembro da JetSmart para Santiago, no Chile.

O novo voo faz parte do plano de expansão internacional da Azul e começam a operar a partir de 20 de dezembro nos dois sentidos, com duas frequências semanais.

Às terças-feiras, o voo AD8784 partirá de Foz do Iguaçu às 13h35, com chegada na caputal uruguaia às 15h35. Aos sábados, o mesmo voo decola às12h55 do aeroporto paranaense e chega em Montevidéu às 14h55.

No sentido inverso, o voo AD8783 decola às terças-feiras de Montevidéu às 16h35, pousando em Foz do Iguaçu às 18h35. Aos sábados, o mesmo voo decola às 15h55, chegando em Foz do Iguaçu às 17h55.

Os voos serão feitos com os jatos da Embraer E-195, com 118 assentos e comodidades como TV SKY ao vivo, tomadas individuais, além de muito conforto com o espaço interno ampliado e com a redução de ruído proporcionada pelos novos motores. As passagens já estão sendo vendidas no site da empresa: www.voeazul.com.br.

JetSmart

Paralisado em março deste ano, o voo da Jet Smart ligando Foz do Iguaçu à capital chilena, devido ao início da baixa temporada, será feito com aeronave A320 da Airbus, com capacidade para 186 passageiros.

De Foz do Iguaçu o voo partirá às 13h55 e chegará a Santiago às 17h. No sentido inverso, partirá da capital chilena, às 9h, chegando em Foz do Iguaçu, às 11h55. Com duração prevista de 3h05, o voo será realizado todas às quintas e domingos. As passagens estão sendo vendidas no site da companhia: www.jetsmart.com

Fonte: FrontNews