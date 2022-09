 Nike destaca a garra dos brasileiros em campanha de marketing da seleção focada na Copa do Mundo

Foto: Divulgação

Nesta semana, a fornecedora de material esportivo da seleção brasileira, a Nike, lançou para o público o filme “Veste a Garra”, tema da campanha publicitária para a trajetória do Brasil rumo ao hexacampeonato. De acordo com a companhia, a propaganda é inspirada na garra dos brasileiros e dos futebolistas, sejam eles amadores ou profissionais, que enfrentam adversidades dentro e fora de campo, mas que ainda assim seguem em frente e superam esses desafios.

No filme é possível notar alguns nomes importantes do futebol e outros conhecidos do público tupiniquim, como os jogadores Rodrygo, Endrick e Adriana Silva, a skatista Leticia Bufoni, e os cantores Mc Hariel e Djonga, entre outras personalidades.

“Nada na minha vida veio de graça. Desde muito pequeno eu já sabia que sem garra eu não chegaria a lugar nenhum. Vestir a camisa da seleção brasileira é a maior honra que um jogador de futebol pode ter na vida. E eu quero muito mais. Quero fazer história”, disse o atacante do Real Madrid e da seleção, Rodrygo.

De acordo com Gustavo Viana, diretor de marketing da Física, Distribuidora Oficial da Nike no país, quando o tema superação é citado, sempre lembramos da cultura dos brasileiros, que em seu cotidiano precisam driblar as adversidades e superar diversos obstáculos para alcançar seus objetivos.

No filme apresentado, a trama aborda vários elementos do futebol brasileiro, que vão desde os dribles e jogadas de efeitos, aos puxões e carrinhos dos adversários, sendo que isso ocorre tanto nos campos profissionais, quanto no meio da rua ou na várzea.

Momento oportuno

O lançamento da campanha é bem oportuno, já que faltam cerca de 50 dias para o inicio do Mundial, e a nova coleção de camisas da seleção brasileira lançada pela Nike tem feito um sucesso estrondoso. Tanto que em várias ocasiões ao longo da última semana o produto acabou sendo esgotado nas varejistas.

Todo esse interesse dos brasileiros em adquirir o manto da seleção demonstra a fé do torcedor de que o Brasil finalmente irá conquistar o hexacampeonato. A equipe é tida como uma das principais favoritas a levantar a taça.

Voando nos amistosos

O favoritismo crescente da seleção brasileira nos últimos tempos impressiona, e nos amistosos contra Gana e Tunísia tivemos uma amostra do que a equipe pode render na Copa do Mundo. Contra as duas seleções, o Brasil adotou uma postura extremamente ofensiva, dominando as ações da partida por praticamente todo o tempo. Com isso, a equipe montada por Tite marcou oito gols e sofreu somente um nesses dois últimos duelos pré Copa do Qatar.

Vale lembrar, que 7 dos 8 gols da seleção foram marcados somente no primeiro tempo dessas partidas, três deles contra Gana e quatro contra a Tunísia, demonstrando a força esmagadora da equipe que, nos dois jogos, após ter construído um excelente resultado na primeira etapa, tirou o pé do acelerador no segundo tempo e apenas administrou o placar.

A expectativa agora é de que o Brasil chegue ao Mundial apresentando um futebol bastante semelhante ao dos últimos amistosos. O estilo inclui uma equipe ofensiva, que marca sob pressão e que mantém o domínio da bola durante boa parte do tempo – não deixando alternativas para os adversários, que sempre acabam ficando acuados no campo de defesa.