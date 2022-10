Caminhoneiros participam de evento no TCP

Foto: Divulgação

Nesta quinta-feira (29), a empresa Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP) realizou uma ação voltada para os caminhoneiros na área SAV (Serviço de Atendimento Veicular) do terminal. O evento aconteceu em homenagem ao dia do caminhoneiro (16).

De acordo com a coordenadora de saúde e segurança do trabalho, Adriana Galeazzi Mendonça Xavier, “estas ações são realizadas todo ano com o objetivo de estreitar os laços com os caminhoneiros, pois eles movimentam o país. Tais profissionais são o nosso principal cliente”. Em média, 1.200 caminhoneiros passam pelo terminal diariamente.

No local do evento, representantes das Farmácias Nissei aferiram a pressão e glicose dos visitantes. Já a Secretaria Municipal de Sáude disponibilizou um micro-ônibus para atendimento ao público, que recebeu doses da vacina contra COVID-19 da Astrazeneca, CoronaVac e Pfizer.

O caminhoneiro Sidnei Taufembach aproveitou a passagem no SAV para receber atendimento e tomar a vacina da COVID-19. “É bom participar, né? Pra gente que fica na estrada é bom, porque não tenho tempo de ir tomar a vacina”, afirma Sidnei.

Os visitantes que participaram das ações preencheram uma ficha com os dados pessoais e todas as informações coletadas serão analisadas pelo setor de saúde, para aprimorar os eventos dos próximos anos. Ao final do dia, os caminhoneiros inscritos nesta ficha participaram de um sorteio de uma cesta com produtos de higiene e chocolates.

Melhorias para os caminhoneiros

Durante o evento, os participantes receberam bonés personalizados e flyers contendo informações sobre as principais melhorias implementadas pelo Terminal. Uma delas é a reforma do SAV, que agora conta com banheiros femininos e masculinos equipados com chuveiros, uma sala de descanso com assentos, ar-condicionado e água. Além disso, a segurança foi reforçada: dois postos de vigilância e áreas seguras para trava e destrava de locks são ações da TCP que trazem maior proteção ao caminhoneiro.

Com estes investimentos, a TCP busca melhorar os tempos operacionais, reduzindo o período que os caminhoneiros passam no terminal. O indicador já mostra uma queda de 18% em relação ao mesmo período de 2021.

Outra novidade prevista para os próximos meses é o lançamento de um aplicativo exclusivo voltado para os caminhoneiros. Entre as diversas funcionalidades do APP, destacam-se: agendamentos online, redução/eliminação de documentação física e recebimento de notificações.