Agência de Fomento já liberou R$ 1,4 milhão de crédito em Matinhos

A Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Matinhos divulgou um balanço dos atendimentos realizados em seus diversos serviços e parcerias.

No ano de 2021, a Sala do Empreendedor atendeu 5.356 pessoas. Em 2022, até o mês de agosto, já foram atendidas 4.422 pessoas

A Fomento Paraná, no ano de 2021, efetivou 110 contratos em Matinhos, totalizando R$ 912.985,25, e em 2022, já foram liberados R$ 481.400,0 pela agência.

Em março deste ano,foi inaugurado o posto do INSS, para atender a população que antes precisavam se locomover até Paranaguá. Desde sua inauguração, o posto do INSS já atendeu 2.000pessoas.

Já a Agência do Trabalhador, no ano de 2021 teve aproximadamente 5.000 atendimentos e em 2022 já foram mais de 2.600 serviços prestados ao contribuinte.

A prefeitura informou que já trabalha com o projeto de um posto avançado do Detran, buscando melhorar e expandir os tipos de atendimentos feitos em nossa cidade.

A Junta Militar, que em 2021 teve cerca de 2.000 atendimentos. Até agosto deste ano, foram atendidas 900 pessoas atendidas Os serviços das agências comunitárias dos Correios também foram expandidos, agora com dois novos postos, um no Terminal Rodoviário José Bonatto e outro no Balneário Gaivotas.