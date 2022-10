Cinema na Praça anuncia a programação de verão

Filmes são para crianças mas atraem toda a família (foto: Rodrigo Felix leal / Arquivo AEN)

O Estado retoma o projeto Cinema na Praça neste mês de outubro e vai percorrer dezenas de municípios do interior. Em janeiro, chega ao Litoral, onde fica até o começo de fevereiro.

As sessões do programa Cinema na Praça são gratuitas, uma iniciativa do Governo do Paraná, com apoio da Renault do Brasil e da Motion Picture Association, para levar a sétima arte às cidades com até 30 mil habitantes que não têm cinemas de rua nem em centros comerciais. O percurso começou em 2019 e, após um intervalo de dois anos em razão das restrições causadas pela pandemia da covid-19, foi retomado em maio deste ano.

No Litoral, os destinos de 2023 aumentaram. São três municípios a mais que em 2019. Na região, a carreta do cinema funciona durante o dia como palco para atividades físicas e recreativas, como alongamento e aula de zumba.

A programação conta sempre com dois filmes infantis por noite: às 19h, “O Poderoso Chefinho 2 – Negócios da Família” e, às 21h, “Os Croods 2 – Uma Nova Era”. Os filmes são dublados e legendados.

Programação em janeiro e fevereiro de 2023

Guaratuba – 05, 06, 07, 08/01

Matinhos – 12, 13, 14, 15/01

Pontal do Paraná – 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29/01

Paranaguá – 02 e 03/02

Morretes – 04 e 05/02

Antonina – 09 e 10/02

Matinhos – 11 e 12/02