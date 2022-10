Iniciada a conservação da estrada de Guaraqueçaba

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) iniciou os trabalhos de conservação da PR-405, rodovia não pavimentada no Litoral.

A PR-405 tem extensão total de 76,7 quilômetros e inicia dentro de Guaraqueçaba, na Avenida Ararapira, e vai até o entroncamento com a PR-340, em Antonina, na localidade Cacatu.

Devido ao volume de chuva nos últimos dias, foi iniciado um serviço com aberturas de valas laterais para drenagem de água e secamento da pista. Também está previsto o patrolamento à medida que a estrada estiver mais seca e em condições técnicas apropriadas, além do revestimento primário nos pontos com necessidade mais urgente.

O contrato de conservação tem prazo até agosto de 2024 e prevê ainda serviços como conformação do subleito, regularização do leito da rodovia com motoniveladora, cascalhamento, execução de bueiros de concreto e demais soluções de engenharia. O investimento na obra é de R$ 6.346.712,00, recursos do Tesouro do Estado.

A obra vai melhorar o acesso à cidade de aproximadamente 8 mil habitantes, mas é uma solução temporária. A população pede a pavimentação da rodovia e existe uma proposta de fazer uma estrada ecológica em uma região com alto volume de chuvas e ainda com a presença de animais cruzando a pista: em vez de asfalto, optar pelo uso de pedras e a construção de uma ciclovia em todo o seu traçado.