Prefeitura de Guaratuba divulga ensalamento dos dois editais do concurso

Estão disponíveis para acesso o ensalamento individual dos editais 001/2022 e 002/2022 do concurso público da Prefeitura de Guaratuba. As informações de local, horário, endereço bem como outras informações estão ordenadas por nível de escolaridade e cargo.

Acesse o ensalamento individual do Edital 001/2022

Confira o cronograma do concurso público da Prefeitura de Guaratuba 2022 (Edital 001/2022):

Prova objetiva 08 e 09/10/22

Período da manhã:

Abertura dos portões: 07:00

Fechamento dos portões: 07:50

Início da Prova Objetiva: 08:00

Término da Prova Objetiva: 12:00

Período da tarde:

Abertura dos portões: 13:00

Fechamento dos portões: 13:50

Início da Prova Objetiva: 14:00

Término da Prova Objetiva: 18:00

Publicação do Gabarito Provisório das provas objetivas, cadernos de provas e formulário para recursos: 10/10/2022

Prazo para interposição de recursos contra o Gabarito Provisório da Prova Objetiva: Até as 17:00 do dia 13/10/2022

Publicação das respostas dos recursos do Gabarito Provisório: 17/10/2022

Publicação do Gabarito Definitivo da Prova Objetiva: 17/10/2022

Publicação do Resultado Final do Concurso, com as notas e respectiva classificação: 21/10/2022

Homologação do concurso público: Após 21/10/2022

Acesse o ensalamento individual do Edital 002/2022

Confira o cronograma do concurso público da Prefeitura de Guaratuba 2022 (Edital 002/2022):

Prova objetiva 15 e 16/10/2022

Período da manhã:

Abertura dos portões: 7:00

Fechamento dos portões: 7:50

Início da Prova Objetiva: 8:00

Término da Prova Objetiva: 12:00

Período da tarde:

Abertura dos portões: 13:00

Fechamento dos portões: 13:50

Início da Prova Objetiva: 14:00

Término da Prova Objetiva: 18:00

Publicação do Gabarito Provisório das provas objetivas, cadernos de provas e formulário para recursos: 17/10/2022

Prazo para interposição de recursos contra o Gabarito Provisório da Prova Objetiva: Até as 17:00h do dia 19/10/2022

Publicação das respostas dos recursos do Gabarito Provisório: 24/10/2022

AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA

Convocação para a Prova PRÁTICA dos candidatos que obtiveram nota igual ou superior a 50% da Prova Objetiva: 28/10/2022

Realização da Prova Prática: 12 e 13/11/2022

Resultado preliminar da Prova Prática: 16/11/2022

Prazo para interposição de recursos contra o resultado preliminar da Prova Prática: De 16 a 21/11/2022

Respostas dos recursos da Prova Prática: 24/11/2022

Publicação de Edital Definitivo com a nota da Prova Prática: 25/11/2022

AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

Publicação da lista dos candidatos que apresentaram documentação para Avaliação de Títulos: 18/10/2022

Publicação de Edital preliminar com as notas da Avaliação de Títulos, dos candidatos que foram classificados nas etapas anteriores: 03/11/2022

Prazo para pedido de recurso contra o resultado preliminar da Avaliação de Títulos: Até as 17h:00 do dia 07/11/2022

Análise descritiva dos pedidos de reconsideração interpostos por candidatos: Até 10/11/2022

Publicação das respostas aos recursos interpostos contra o resultado preliminar da Avaliação de Títulos: 11/11/2022

Publicação de Edital Definitivo com a nota da Avaliação de Títulos: 12/11/2022

PROVA DE ESFORÇO FÍSICO