Polícia Ambiental apreende mais de 500 Kg de camarão em Guaratuba

A Polícia Ambiental – Força Verde apreendeu 546 quilos de camarão branco (Litopenaeus schmitti) que eram transportados de forma irregular, em Guaratuba.

Na tarde desta segunda-feira (3), os policiais abordaram um furgão GM Montana, com placas de Matinhos, na avenida Damião Botelho de Souza, próximo à Praça do Pescador, no bairro Piçarras. O veículo trafegava com a traseira bastante abaixada, indicando que estava carregando peso excessivo.

Ao ser questionado sobre as 39 caixas de camarão que transportava, o motorista não apresentou um documento válido de origem do produto.

Ele foi multado em R$ 35.920,00 e o veículo foi apreendido e recolhido ao pátio do Pelotão da Polícia Ambiental, no bairro Mirim.

O camarão, que estava embalado e em condições de consumo, também foi apreendido e doado para entidades sem fins lucrativos da cidade. Confira abaixo as imagens das doações.

Camarão foi doado a instituições beneficentes

Fonte e fotos: 2º Pel. 1ª Cia / BPAmb-FV