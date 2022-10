Abertas inscrições para guarda-vidas civil voluntário no verão

O Corpo de Bombeiros abriu inscrições para o Curso de Guarda-Vidas Civil Voluntário”. Os aprovados na seleção farão o curso entre 28 de novembro e o final de de fevereiro. Também irão atuar, como estagiários, na Operação Verão no Litoral e no interior do Paraná. Eles estarão sob supervisão de um guarda-vidas militar e vão receber diária de R$ 100,00 como ajuda de custo, para uma jornada de 6 horas

Estão disponíveis 100 vagas para o Litoral: 30 vagas em Guaratuba; 30 vagas em Matinhos; 30 vagas em Pontal do Paraná; 30 na Ilha do Mel (Paranaguá) e 10 em Morretes.

Ainda há 30 vagas para Foz do Iguaçu, 30 para Umuarama e 30 para Paranavaí.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até às 12h do dia 30 de outubro, no site do Corpo de Bombeiros – conforme links abaixo.

Edital GVC 2022 / 2023

Inscrições

Página do Corpo do Bombeiros sobre o curso