2ª Bienal de Teatro Lambe-lambe leva arte às praças de Paranaguá

Sergio Biff (fotos: Divulgação)

A cidade de Paranaguá recebe de 08 a 15 de outubro a 2ª Bienal de Teatro Lambe-Lambe. Serão 15 espetáculos, 5 intervenções teatrais de formas animadas e 2 palestras sobre a arte do Teatro Lambe-Lambe.

Os espetáculos e intervenções teatrais serão levados aos principais pontos de circulação e de lazer da população parnanguara. Todas as peças e intervenções artísticas serão apresentadas na Feira do Artesão, no Aeroparque, Feira da Lua da Praça dos Leões, Trapiche de Nova Brasília na Ilha do Mel, Praça Cyro Abalem na Ilha dos Valadares, Praça Fernando Amaro e Praça de Eventos Mário Roque. Já as palestras e laboratórios serão na Casa da Cultura Monsenhor Celso.

Essa será a principal diferença em relação à primeira Bienal, que foi realizada no auge da pandemia de Covid-19 de forma remota, pela internet.

Mas, afinal, o que é Teatro Lambe-Lambe?

O Teatro Lambe-Lambe é uma arte genuinamente brasileira. Criado na década de 80 em Salvador, na Bahia, por Ismine Lima e Denise di Santos, este jeito de fazer teatro foi inspirado nas caixas fotográficas do século XIX.

As peças são encenadas no interior de caixas, envolvendo manipulação de bonecos e objetos cênicos em miniatura, com somente um espectador por vez.

Dessa maneira, os quinze espetáculos serão encenados simultaneamente, e os espectadores podem se revezar entre as peças que estão sendo apresentadas. Além disso, as intervenções artísticas vão garantir a animação e o encantamento de todos que estiverem presentes.

Ruddy Castillo Pedro Cobra (© Nadja Kouchi) Naiara Parolin Bastos

Artistas e espetáculos de 5 estados mais 4 países

Os quinze espetáculos e cinco intervenções que integram a 2a Bienal de Teatro Lambe-Lambe são de diversos estados do Paraná, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, além da Argentina, Chile e Portugal. As intervenções artísticas são do Paraná, São Paulo, Chile e Peru.

Confira a lista de espetáculos:

1 – A SOPA ACABOU – Sergio Biff – Cia. Títeres da Mageia – Maricá – RJ – BRASIL

Concepção, criação, confecção, manipulação: Sergio Biff.

2 – AMOR, TITULO PROVISÓRIO E INALTERÁVEL – Mariana Baeta – Cia. As Caixeiras Teatro de Bonecas – Brasília – DF – BRASIL

Criação, concepção, argumento, roteiro e manipulação: Mariana Baeta – Trilha Sonora: Mariana Baeta, Munha da 7 e Daniel Santiago – Construção da caixa: Consola Toledo – Produção: As Caixeiras Cia. de Bonecas.

3 – CONCEIÇÃO E PERI – Daniele Viola – Cia Libélulas – Ribeirão Preto – SP – BRASIL

Criação e Encenação: Daniele Viola

4 – DEVASTAÇÃO – Denise di Santos – Teatro Lambe-Lambeeda Bahia – Salvador – BA – BRASIL

Concepção, Bonecos, Roteiro e Manipulação: Denise Di Santos – Direção: Gil Teixeira – Figurino: Ana Luzia Lima – Elementos de Cena: Marcelo Santosto.

5 – DOM QUIXOTE: O CAVALEIRO ANDANTE – Aline Busatto – Cia. Caixa de Histórias – Raiz familiar – Curitiba-PR – BRASIL

Atriz-manipuladora: Aline Busatto Direção: Aline Busatto e Marcelo Santosto – Roteiro: Aline Busatto – Boneco: Denise Di Santos e Aline Busatto – Figurino: Denise Di Santos – Silhueta: Marcelo Santosto – Cenário: Carla Magalhães.

6 – É AQUI A ENTREGA? – Priscilla Kruger – Cia. Priscilla Kruger – São Paulo – SP – BRASIL

Concepção e animação: Priscilla Kruger.

7 – EL NIÑO FANTASMA – Pablo Aguiar – Alquimia Títeres – Santa Fé – ARGENTINA

Criação e Encenação: Pablo Aguiar.

8 – ERA MAR – João Darte – Varanda Teatro – São José do Rio Preto – SP – BRASIL

Criação e manipulação: João Darte – Direção: Guilherme Hernandes – Produção e pesquisa: Varanda Teatro.

9 – ESPIRITU SUBMARINO – Tania Corvalán – Pupa Teatro – Lota, Región del Bío Bío, CHILE

Ideia original, design, realização e iluminação: Tania Corvalán – Música: Tortoise.

10 – FLORES DO SERTÃO – Tina de Souza – Cia. Sonora – Curitiba – PR – BRASIL

Concepção e manipulação: Tina de Souza – Construção: Trágica Cia. de Arte – Sonoplastia: Matesu – Figurino: Tina de Souza – Vozes: Elis Brasil e Maria Martins – Bordados: Ana Lúcia Souza.

11 – GUARACI – Fabricio Neri – Grupo Depois do Ensaio – Rio de Janeiro – RJ – BRASIL

Lambe-Lambeiro: Fabricio Neri – Sonoplastia: Thales Sauvo – Iluminação: Ademir Lamego – Realização: Grupo Depois do Ensaio.

12 – MEMÓRIAS – Andréia Previtali – Cia. Teatro da Recusa – Presidente Venceslau – São Paulo – Brasil – Concepção, dramaturgia, cenário e bonecos: Andréia Previtali.

13 – NOVIAZGO EM EL CEMENTERIO (Namoro no cemitério) – Luciano Bugmann – Cía MestreLunas Teatro de Animación – Valparaiso – CHILE

Autor Manipulador: Luciano Bugmann – Projeto de Iluminacao: Yury Canales – Automatização Arduino: Juan Torres – Criação Musical: Carlos Canales Sierra – Foley: Luciano Bugmann – Figurino: Claudia Rojas – Cenografia: Luciano Bugmann – Ilustrações Ricardo Pinilla – Ambientação Cenográfica: Claudia Rojas.

14 – SAUDADE – Pedro Cobra – Cia. PlastikOnirica – Santos – SP – BRASIL

Criação: Cia. PlastikOnírica – Direção e manipulação: Pedro Cobra – Trilha Sonora Original: Felipe Zacchi – Assistência Técnica: Larissa Miyashiro.

15 – UMA JANELA PARA O LARGO – Ana Piu – Teatro Balbuinas – Lisboa – PORTUGAL – Campinas – SP – BRASIL – Ideia e realização: Ana Piu – Colaboração visual: Denise Valarini – Marcenaria: Christhian Mathias.

Intervenções teatrais de formas animadas:

1 – A CONSTRUÇÃO DE VALENTIN – Naiara Parolin Bastos – Cia. Teatro de Bagagem – Curitiba – PR – BRASIL

Um boneco vai utilizando o corpo da atriz para conseguir ter vida.

Atuação e manipulação: Naiara Parolin Bastos.

2 – A TINA – Jorge Pestana – Dramatúrgica Oficina – Santos – SP – BRASIL

Uma história de amor com drama e suspense. Um caso real que o tempo transformou.

Artista: Jorge Pestana – Orientação: Cia. PlastikOnirica – Direção: Pedro Cobra – Figurino: Larissa Miyashiro.

3 – MAQUIJUGANDO – Pepito Ron – Teatro de mimo y Títeres Pepito Ron – Lima – PERU

Maqui é um personagem terno que gosta de dançar, aprender rotinas de circo e, sendo criança, aceita grandes desafios.

Direção: Fernando Ramos García – Animação: José Padilla Gonzales (Pepito Ron) – Roteiro: José Padilla Gonzales – Projeto e construção: José Padilla.

4 – O HOMEM BANDA – Ruddy Castillo – Cia. de Teatro de Bonecos La Polilla – Paranaguá – PR – BRASIL – Uma experiência teatral e musical em que os bonecos viajam pelo universo sonoro dos instrumentos.

Elaboração e adaptação dos instrumentos: Ruddy Castillo e Poro de Jesus. Bonecos: Ruddy Castillo e Poro de Jesus. Direção/elenco: Ruddy Castillo.

5 – RUBY BOX, TEATRO A LA CARTA – Carlota Riveros – Ruby Box Theater – Santiago – CHILE

O público é quem escolhe o que quer ver. Um curioso teatro cheio de surpresas.

Concepção e animação: Carlota Riveros.

Além dos espetáculos e intervenções teatrais, a Bienal terá duas palestras abertas ao público em geral e um laboratório de Teatro Lambe-Lambe voltado para os artistas.

Palestra 1: TEATRO LAMBE-LAMBE: O TEATRO DAS POSSIBILIDADES com Denise di Santos – Salvador – BA – BRASIL – Dia 08/10 – Sábado às 18:00h – Casa Monsenhor Celso.

Palestra 2: TEATRO Y TECNOLGIA: UNA RELACION CONSOLIDADA com Luciano Bugman de Valparaiso – Chile – Dia 09/10 – Domingo às 19:00h – Casa Monsenhor Celso.

Priscilla Kruger (© Paola Luz) Tania Corvalan Ismine Lima e Denise di Santos

Luto e homenagem

No dia 09 de julho, faleceu Ismine Lima, uma das criadoras do Teatro Lambe-Lambe. Nada mais justo que transformar esta 2a edição da Bienal em uma grande homenagem ao trabalho e a vida de Ismine.

Ismine Lima nasceu em 17 de agosto de 1950, na Serra Grande na cidade de Tiangua, Ceará; filha de pai sapateiro e mãe dona de casa. Cursou pedagogia na UFBA. Como educadora, atuou numa rede de educação inspirada na Pedagogia paulofreiriana, onde conheceu o Teatro de Bonecos usado como solução didática, na rede criada pelos movimentos populares. Em 1989, junto com Denise di Santos, criou o Teatro Lambe-Lambe.

2ª Bienal de Teatro Lambe-Lambe de Paranaguá

Espetáculos de 08 e 15 de outubro de 2022.

Datas, locais e horários:

08/10 – Sábado – Feira do Artesão ao Lado da Catedral – das 10 às 12h.

09/10 – Domingo – Aeroparque – das 14 às 16h.

11/10 – Terça-feira – Feira da Lua na Praça dos leões – das 18 às 20h.

12/10 – Quarta-feira – Ilha do Mel no Trapiche de Nova Brasília – das10 às 12h.

13/10 – Quinta-feira – Praça Cyro Abalem na Ilha dos Valadares – das 15 às 17h

14/10 – Sexta-feira – Praça Fernando Amaro – das 15 às 17 h.

13/10 – Sábado – Praça de Eventos Mário Roque – das 10 às 12h.