Pontal divulga vencedores do concurso de literatura e fotografia

Foram premiados autores das sete cidades do Litoral do Paraná

A Secretaria Municipal de Esportes, Lazer, Cultura e Juventude de Pontal do Paraná divulgou o resultado do 2º Concurso Literário e Fotográfico Litoral com Arte.

Participaram do concurso autores maiores de 16 anos, moradores de um dos sete municípios do litoral paranaense. O concurso teve as categorias Literatura (Conto, Crônica e Poesia) e Fotografia, que deveriam ser inéditas e teve como tema: “Fazeres e Saberes Caiçaras”.

Os textos e fotografias receberão premiação em dinheiro e serão publicados na Antologia Litoral com Arte. Foram eleitos cinco textos de cada gênero e cinco fotos que receberão destaque no livro. Os autores receberão a seguinte premiação:

1º R$1.000,00, 20 exemplares do livro Litoral com Arte e certificado

2º R$ 500,00, 10 exemplares do livro e certificado.

3º R$ 300,00, 5 exemplares e certificado.

4º 3 exemplares e certificado.

5º 2 exemplares e certificado.

6º ao 15º – Menção honrosa, 1 exemplar e certificado.

O secretário João Carlos Marcon, ressaltou o sucesso do concurso: “O fato de estarmos realizando a segunda edição do concurso é a constatação que o Litoral com Arte já está no calendário dos eventos culturais do nosso município. Parabenizamos a todos os participantes que ajudaram a compor mais esta antologia”.

A comissão julgadora foi composta por: Sinuhê Kern, Kátia Manzini, Claudinéia Schinemann, Mauren Teuber, Luciano Ortiz, Claudineya Aparecida Grzeszezeszyn, Rodirceia Adriano dos Santos, Caroline Liegel Dias eKauhe do Lago Prieto Correia.