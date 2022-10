Empresário: aceitar vale-refeição no restaurante é vantajoso

A aceitação do benefício é um dos critérios que muitos brasileiros utilizam na hora de escolher um estabelecimento para fazer suas refeições

Foto: jcomp/Freepik

Seja para experimentar um tempero novo, sair da rotina ou até mesmo por falta de tempo para cozinhar, comer fora de casa é uma realidade na vida de muitos brasileiros. Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Food Service Brasil (IFB)/Crest, os gastos com alimentação fora do lar representaram cerca de R$ 169,4 bilhões em 2021 no país. O levantamento apontou ainda que cada brasileiro desembolsou aproximadamente R$ 16,21 por refeição.

Para pagar as despesas em restaurantes, lanchonetes e padarias, muitas pessoas utilizam o vale-refeição, um benefício oferecido pelas empresas aos funcionários para custear a compra de refeições prontas durante a jornada de trabalho. O vale é regulado pelo Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).

Embora seja uma modalidade de pagamento bastante popular no Brasil, alguns empresários do ramo alimentício ainda não a adotaram. Entretanto, pesquisas mostram que os restaurantes que aceitam vale-refeição podem colher bons frutos e receber prioridade dos clientes em diferentes horários, principalmente no almoço e no jantar.

Vantagens de aceitar o vale-refeição no restaurante

A procura por restaurantes, lanchonetes, padarias e bares que incluem o vale-refeição é grande. Segundo um levantamento realizado pela Fundação Instituto de Administração (FIA), os estabelecimentos que aceitam esse benefício são mais procurados pelo público e podem obter diversas vantagens em termos de lucratividade.

Crescimento no número de clientes

Como mencionado anteriormente, o vale-refeição é um benefício oferecido pelas empresas para que seus funcionários consigam se alimentar durante a jornada de trabalho. Por esse motivo, muitos trabalhadores costumam dar preferência para restaurantes localizados próximos ao local de trabalho e que aceitem essa forma de pagamento.

De acordo com informações divulgadas pela pesquisa realizada pela FIA, a aderência ao vale-refeição é um dos critérios na hora de se alimentar fora de casa. A indecisão no momento de escolher um restaurante é um fator comum para muitos brasileiros, no entanto, a flexibilidade no pagamento ao aceitar o vale-refeição é responsável pela escolha de grande parte das pessoas.

Fidelização de clientes

Assim como critério de escolha de um restaurante, o vale-refeição também é motivo de continuar consumindo no local, como mostra a pesquisa. De acordo com os dados divulgados, mais de 60% das pessoas comem apenas em restaurantes que aceitam o vale-refeição.

Se um estabelecimento já é conhecido pelo sabor e pelo bom atendimento, o benefício é uma forma de agregar mais um fator para fidelizar os clientes.

Mais vendas

O aumento no número de clientes e a fidelização são fatores determinantes para elevar o lucro de um estabelecimento. Dessa forma, empresas que necessitam crescer e obter mais rentabilidade podem encontrar no vale-refeição uma boa solução.

Segundo a pesquisa realizada pela FIA, 91% dos restaurantes que incluem o benefício em suas modalidades de pagamento aumentam o faturamento de forma expressiva ao final do mês.

Como aceitar o vale-refeição?

Locais que atuam com o fornecimento de refeições, como restaurantes, lanchonetes e padarias, podem incluir o vale-refeição em sua lista de modalidades de pagamento.

O processo para aceitar o benefício não é complicado e pode ser feito de maneira prática e rápida, inclusive, pela internet.

A fim de facilitar o credenciamento, o empreendedor deve ter registro na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) na categoria correta para aceitar o vale-refeição. Com o cadastramento finalizado, é possível habilitar as maquininhas do estabelecimento para esse tipo de pagamento.

Depois é só sinalizar o restaurante, lanchonete ou padaria com os adesivos do fornecedor de benefício.