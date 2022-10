Gaeco cumpre mais 7 mandados de busca em Guaratuba na operação contra os PMs gêmeos

O Ministério Público do Paraná, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), cumpriu nesta sexta-feira (7), sete mandados de busca e apreensão em Guaratuba.

É um desdobramento da Operação Fish, que apura possíveis crimes praticados pelos policiais militares gêmeos: Ricardo Chiarello Marchesi (2º sargento) e Rodrigo Chiarello Marchesi (soldado). Os mandados foram expedidos pelo Juízo da Vara da Auditoria Militar e executados em conjunto com a Corregedoria-Geral da Polícia Militar.

Armas, drogas e dinheiro apreendidos em agosto

Com o cumprimento das ordens judiciais, o Núcleo de Curitiba do Gaeco dá prosseguimento às apurações iniciadas na primeira fase da operação – deflagrada em agosto deste ano. De acordo com o Gaeco, naquela ocasião, foram localizadas quantias em dinheiro, drogas, armas e munições ilegais em uma sala ocupada exclusivamente pela Rotam (Ronda Ostensiva Tática Metropolitana) e em um veículo estacionado no pátio da Companhia em Guaratuba. Pelos fatos, foram presos e denunciados os dois irmãos policiais militares.

De acordo com o Ministério Público, são apuradas possíveis práticas de abuso de autoridade, fraude processual, peculato e porte ilegal de armas e drogas.

A partir dos mandados cumpridos nesta sexta-feira, em residências localizadas em Guaratuba, foram apreendidos aparelhos de telefone celular e equipamentos eletrônicos (notebooks, tablets, pendrives e Hds) que serão analisados no curso das investigações.

O Correio tentou contato com os suspeitos e com suas defesa e não obteve sucesso. O jornal está disposto a ouvir a publicar a versão dos denunciados.

Leia também:

22/09/2022 – Gaeco denuncia por porte ilegal de armas dois policiais militares de Guaratuba investigados e presos a partir de investigações da Operação Fish

31/08/2022 – Gaeco cumpre mandados de busca e apreensão e prende em flagrante dois policiais militares em Guaratuba por posse ilegal de armas e munições