Área de escape evita acidente com 50 jovens iam para a Oktoberfest

Um ônibus de turismo que levava jovens de Curitiba para a Oktoberfest, em Blumenau (SC), foi parar na área de escape da BR-376, em Guaratuba, depois de ter problemas nos freios na descida da Serra do Mar.

A área de escape, dispositivo de segurança localizado no km 667,3, sentido sul da BR-376, na descida da serra, salvou 50 vidas na tarde deste sábado (08).

Gravação das câmeras da concessionária

A situação aconteceu na tarde de sábado (8), quando a rodovia estava bastante movimentada. Havia 50 passageiros no veículo. Equipes da concessionária fizeram o atendimento e conduziram todos a um posto de serviço para que pudessem aguardar novo transporte e seguir viagem.

O motorista, segundo a concessionária Arteris Litoral Sul, já conhecia o dispositivo. A área de escape fica no km 667,3 é a segunda construída no mesmo trecho de serra da rodovia, dentro do município de Guaratuba.

A Arteris informa que desde sua inauguração em novembro de 2019 já foi utilizada 144 vezes, em situações em que havia 289 vidas, entre motoristas e passageiros.