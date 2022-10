Matinhos recebe representantes de cidades interessadas em implantar tarifa zero

O prefeito Zé da Ecler recebeu nesta quinta-feira (6) representantes das cidades de Rio Negro (PR) e Mafra (SC). Na pauta do encontro que aconteceu no gabinete, estava a possibilidade de implantação do projeto de transporte coletivo gratuito nos dois municípios.

O prefeito lembrou que o projeto vem servindo de inspiração para ser replicado em várias cidades. “No atual momento, é essencial pensar em mobilidade e acesso ao transporte. Nós ficamos orgulhosos em saber que nosso projeto de tarifa-zero sem nenhum tipo de cadastro ou triagem serve de exemplo a outros lugares”, comentou Zé da Ecler.

Entre os representantes das duas cidades que estiveram no gabinete do Executivo, estavam o vice-prefeito de Rio Negro, Alessandro Von Linsingen, e o diretor do Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana de Rio Negro e Mafra, Robinson Feres.

Departamento de Comunicação da Prefeitura de Matinhos tem produzido vídeos sobre a linhas do transporte gratuito. O objetivo é mostrar o itinerário e dar dicas de onde embarcar, desembarcar, e também em quais horários elas circulam.

Assista: