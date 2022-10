Universo Feminino: Paranaguá recebe a Mostra Sobrecarregada

Exposição vai reunir o trabalho de sete artistas independentes que vão expor suas obras de 4 de novembro até o dia 3 de dezembro na Casa de Cultura Monsenhor Celso

Está chegando em Paranaguá, a Mostra Sobrecarregada, que ficará aberta para a visitação na Casa de Cultura Monsenhor Celso, de 4 de novembro a 3 de dezembro. O projeto tem apoio da Copel e incentivo do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (Profice) da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura do Paraná.

A abertura acontece no dia 4 de novembro a partir das 19 horas e nos dias 7 e 11 de novembro ainda haverá um bate-papo com as artistas participantes da Mostra a partir das 15 horas. A visitação é aberta para toda a população, é gratuita e permitida para pessoas a partir dos 14 anos.

“O projeto surgiu da vontade de compartilhar a sobrecarga de ser mulher atualmente, as identificações que sentimos e seus atravessamentos. Por isso, convidamos sete artistas contemporâneas selecionadas pela curadora Marina Chiva, para levar suas obras para uma exposição de arte e fomentar as questões que enfrentamos diariamente, em nossos contextos”, destaca a organização da Mostra.

A escolha do tema não ocorreu de forma aleatória, levou em consideração a enorme cobrança enfrentada pelas mulheres nos últimos anos. Ainda antes da pandemia, em 2019, dados do IBGE mostraram que a mulher já dedicava, em média, 18,5 horas semanais em tarefas domésticas e cuidados com pessoas da família, crianças e idosos. Em contrapartida, nessas mesmas atividades, os homens dedicavam apenas 10,3 horas semanais.

Extremamente cansadas, elas ainda se viram preocupadas com a manutenção de seus empregos, com a carga de trabalho e com a renda familiar, além de acompanhar o(s) filho(s) na escola, muitas, sem poder contar com a rede de apoio (creches, babás, familiares).

“É de extrema importância que temas como esse sejam discutidos, a sobrecarga e o cansaço, a imposição de inúmeros padrões de comportamentos ditos femininos, tanto estéticos, quanto psicológicos: como ser uma mulher multitarefas, guerreira, inabalável e que dá conta de tudo. Além disso, queremos fomentar as trocas entre artistas contemporâneas independentes, trabalhadoras da arte e cultura, junto ao público da região do Litoral”, explica a organização.

Os presentes vão poder conferir obras visuais como pinturas, fotos colagens, fotografias, instalações e performances. Entre as artistas selecionadas estão: Bia Fluz @biafluz; Nicole Elis @nicolicess; Mika @micheledemariaantonio; Debora Brancagliao @deborabrancagliao; Lua Lunatika @lua.lunatika; Rafa Fada @rafaafada e Fran Hel @franhelene.tattoo. A escolha das artistas foi realizada pela curadora Marina Chiva (@chivmarin) através de suas identificações e encontros com o tema do afeto, afetações, feminino e peso.

Programação:

– Abertura da Mostra Sobrecarregada: 4 de novembro às 19 horas na Casa de Cultura Monsenhor Celso, Rua Conselheiro Sinimbú, 23, Centro Histórico de Paranaguá.

– Bate Papo com as artistas: 7 e 11 novembro às 15 horas.

– Visitação da Mostra: De segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas e sábado das 9 ao meio-dia.

– Contato da Assessoria de Imprensa da Mostra: (41) 98505-8378.

Acompanhe a página @mostrasobrecarregada no Instagram e no facebook. Por lá, você encontra mais informações sobre o projeto.

“Desejamos atingir o público de Paranaguá, principalmente as mulheres, para que juntas possamos criar referências e inspirações para encontrar novas formas de expressões e que a arte possa ser uma dessas válvulas. O que te gera sobrecarga? É sobre isso e tá tudo bem! Venha mergulhar no universo íntimo de sete artistas mulheres que expressam suas subjetividades e afetos nessa exposição de arte contemporânea na Casa de Cultura Monsenhor Celso, em Paranaguá”, convida a Marina Chiva.