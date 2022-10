Lei garante continuidade no “Conhecendo Pontal Sob o Olhar Caiçara”

Fotos: Prefeitura

O prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes, recebeu na semana passada (quinta-feira, 6) em seu gabinete mais um grupo de estudantes. Eles estudam no 5º ano na Escola Municipal Professora Anita Miró Vernalha.

Eles estavam participando do projeto “Conhecendo Pontal Sob o Olhar Caiçara”, que agora vai virar lei, após a sanção e publicação. Terá continuidade, independente da mudança na Prefeitura ou na Câmara de Vereadores, uma das instituições parceiras da iniciativa.

O projeto é coordenado pelos professores Carla Gouveia e Flávio Luis Alfanio Verner. A intenção é levar crianças do ensino fundamental para terem contato com as raízes caiçaras do município e da região e também para visitarem os três poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário.

Durante as visitas, são abordados diversos assuntos relacionados à história, ciências, geografia, artes, língua portuguesa, além de discutir cidadania e justiça.

A professora Carla Gouveia conta alguns detalhes: “Nele, os alunos têm contato com o MAE (Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR, em Paranaguá), que tem uma parte da nossa história, aprendem como é importante a preservação dos sambaquis, a importância da Ilha dos Currais que hoje é um Parque Nacional, além de visitarem os três poderes objetivando apresentar as crianças como ocorre a gestão no município, tanto no Executivo, como no Legislativo, trazendo cidadania para elas”.

Fico muito feliz com o apoio do nosso prefeito, pois o projeto existe desde 2011 e somente nessa gestão ele virou lei. Nosso município é novo e torna-se necessário que as próximas gerações aprendam sobre ele, um legado que deixarei para sempre em Pontal”.

O projeto agora vai virar lei por uma iniciativa da vereadora Rosiane Borges (Nega),que é a atual presidente da Câmara. No dia 27 de setembro seu projeto de lei foi colocado em votação na Câmara Municipal e aprovado por unanimidade. E agora foi encaminhado para ser sancionado pelo prefeito.

A vereadora Nega, elogiou a iniciativa: “É um projeto muito bonito que merece esse destaque, inserindo as crianças no contexto político social. Durante as visitas foi inserido um pequeno conteúdo sobre o exercício da cidadania e um momento para falar sobre a importância da divisão dos três poderes”.

“A partir de agora, todos os anos as crianças poderão se conscientizar na escolha dos seus representantes por meio do voto, mostrar como é o funcionamento da Câmara Municipal, como é realizado o trabalho do vereador, sendo uma lei, será executado todos os anos”, completou a vereadora.