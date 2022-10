Parque Nacional do Iguaçu recebe 1 milhão de visitantes

Número emblemático mostra a recuperação do turismo de Foz do Iguaçu, mas está longe do período pós-pandemia

O Parque Nacional do Iguaçu recebeu na manhã deste sábado (08) o visitante de número 1 milhão em 2022. Faltando praticamente dois meses para o final do ano, a Unidade de Conservação que abriga as Cataratas do Iguaçu, já superou em muito a entrada de turistas dos dois últimos anos, prejudicada pela pandemia do novo coronavírus. Em todo o ano de 2021 o parque recebeu 655 mil e em 2020, a quantidade foi de 658 mil visitantes.

Do lado argentino das Cataratas, o Parque Nacional Iguazú fechou praticamente no mesmo período do parque brasileiro com 1.108978 visitantes. É a primeira vez que o atrativo ultrapassa o número de turistas em relação ao seu irmão brasileiro. A alta temporada do turismo brasileiro deve deixar os números de visitantes bem próximos até o final do ano.

Isso se deve ao plano de recuperação do turismo, mais precisamente do Programa Pre Viaje, que tem como objetivo fomentar a demanda do turismo interno. O governo argentino entrega um crédito equivalente a 50% das compras realizadas no turismo para gastos de consumo no setor.

Apesar do número altamente favorável, mostrando aos poucos o reaquecimento do turismo iguaçuense pós-pandemia, eles está muito longe do de 2019, quando o parque registrou um pouco mais de 2 milhões de visitantes, sendo a maior visitação de todos os tempos de criação da área protegida.

Alguns fatores externos contribuíram para que o número de visitantes, mesmo tendo um crescimento exponencial, fique abaixo de outros destinos do Sul, como Florianópolis ou Gramado, que estão no topo nacional dos locais com uma boa recuperação do movimento turístico.

A falta de feriados longos durante o ano, a alta do dólar, que afasta o turista das compras no Paraguai, faz parte desse processo que atrai o turista para fronteira. Outros fatores internos também contribuíram para que o destino não alcançasse uma maior divulgação em nível nacional.

Um fator decisivo para o crescimento pleno e contínuo do turismo está em sua conectividade com outros grandes centros urbanos. A malha aérea vem sendo reestabelecida e além disso novos voos, incluindo a destinos internacionais, estão sendo projetados pelas companhias aéreas. Já foram anunciados voos sazonais diretos para a Região Nordeste do Brasil, para Santiago no Chile e Montevidéu no Uruguai.