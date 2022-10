Chuvas criam espetáculo impressionante nas Cataratas do Iguaçu

Com vazão de água 8 vezes maior, passarela das Cataratas é interditada, mas o parque segue aberto para visitação, das 9 às 16 horas, todos os dias

A cheia do rio Iguaçu aumentou a vazão das Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, nesta quarta-feira, 12 de outubro. O volume de água bateu a marca de 12 milhões de litros por segundo, 8 vezes a média de 1,5 milhão de litros, o que fez a direção do Parque Nacional do Iguaçu interditar a passarela de acesso à Garganta do Diabo.

A vista deslumbrante da cheia no maior conjunto de quedas d’água do mundo continua disponível para ser contemplada dos principais mirantes do parque. No mês de outubro, o volume de água que passa pelas Cataratas aumenta significativamente.

As previsões para o mês são de que a vazão, para delírio dos visitantes, fique na média de dois milhões a cinco milhões de litros por segundo, garantindo uma experiência singular.

Para realizar a visita turística é necessário comprar o ingresso on-line, com antecedência, agendando dia e horário para o passeio, no site oficial da Cataratas S.A. (www.cataratasdoiguacu.com.br).

Serviço:

Parque Nacional do Iguaçu

Aberto todos os dias das 9 às 16 horas

Ingresso exclusivamente on-line: www.cataratasdoiguacu.com.br

Vídeos e fotografias atualizadas das Cataratas do Iguaçu nesta quarta-feira, às 11 horas. No momento do registro a vazão estava em 12 milhões de litros por segundo. A tendência é de continuar aumentando a vazão d’água nas Cataratas, nas próximas horas, devido as constantes chuvas no Paraná e cheia do rio Iguaçu.

Créditos fotografias e vídeos: Edi Emerson – Cataratas do Iguaçu S.A