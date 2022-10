3 maneiras de usar robe feminino no dia a dia

Descubra três maneiras super elegantes de incorporar o seu robe feminino no dia a dia. Uma peça coringa como esta não precisa ser usada apenas em casa. Veja mais!

Divulgação

Até algum tempo atrás era comum que só se usasse o robe dentro de casa, em situações informais. Contudo, o robe vem sendo utilizado cada vez mais para compor looks para eventos, dia a dia e até mesmo para o trabalho.

Assim como para qualquer peça de roupa, existem algumas dicas para combinar o robe com diversos elementos e arrasar em qualquer situação. Abaixo, entenda algumas dicas para harmonizar essa peça com tudo o que você tiver no guarda-roupa!

1. Combine o seu robe com peças em jeans

Sem dúvidas uma peça que todo mundo tem no guarda-roupa é um jeans, seja ele uma calça, um shorts ou até mesmo uma saia. O jeans é uma peça interessante pois ela é extremamente moderna e traz um aspecto mais contemporâneo ao seu look.

A cor da lavagem do seu jeans vai depender da cor do seu robe. Lavagens mais escuras combinam super bem com robes mais claros e estampados. Aqui a ideia é criar contraste entre as duas peças e atingir um equilíbrio, sem ficar discreto ou chamativo demais.

2. Combine cores diferentes ou aposte no monocromático

O assunto sendo robe ou não, as cores sempre são a parte mais fundamental. Um look bem harmonizado tem cores que se complementam e não brigam entre si.

Se você é mais discreta e gosta de tons menos chamativos, os robes femininos neutros são a melhor escolha. Tons de bege, branco e até mesmo o preto básico são opções impossíveis de errar, combinam com qualquer coisa.

Já para quem prefere ser mais ousada e apostar em cores fortes e estampas mais dramáticas, procure utilizar seu robe colorido ou estampado com uma base mais neutra, uma calça escura, ou um jeans de lavagem clara.

Existe uma terceira opção para quem não tem medo de surpreender. O look monocromático é um sucesso e vai fazer você se destacar onde você estiver. Cores mais vibrantes como o vermelho, amarelo ou laranja, dão bastante presença.

3. Alterne entre robes curtos e longos

Um jeito de usar robes é alternando entre os curtos e os longos. Cada um tem uma aplicação e favorece um tipo de look. Para quem tem o corpo mais esguio e comprido, o robe comprido é uma excelente opção pois ele acentua mais a sua forma.

Para quem tem um corpo mais largo, o curto é uma excelente opção pois também acentua as curvas. Mas, nada disso é regra! Você deve usar o que te deixa confortável e faz você se sentir bonita. Confiança é sempre o mais importante.